Das Gesprächsthema auf dem Spielplatz rollt an: Bei der neuen Kinderversion des McLaren 720S wünscht man sich beinahe, wieder auf die Größe von Drei- bis Sechsjährigen zu schrumpfen – denn nur die können durch die feschen Scherentüren hinter das Steuer des kleinen Elektroflitzers klettern, der für ein Spielzeug so einiges auf dem Kasten hat.

Gestartet wird über einen Schlüssel und in Bewegung setzt sich die Miniatur über ein voll funktionsfähiges Gaspedal, begleitet von künstlichen Geräuschen eines Verbrennungsmotors. Eltern, die ihre Kinder lieber fernsteuern wollen, können auch das tun und den Nachwuchs so gleich an das autonome Autofahren gewöhnen. Wie im wirklichen Leben wird auch gebremst, sogar die Leuchten am Heck gehen dabei an.

Zudem besteht die Farbpalette für den Spielzeugflitzer aus authentischen Tönen, in denen auch die McLaren im Maßstab 1:1 lackiert werden. Auf dem Display im Cockpit, das die Reichweite anzeigt, befindet sich auch das Infotainmentsystem.

Wenn die jüngsten aller McLaren-Fahrer nicht im Kinderzimmer herumflitzen, können sie damit Musik hören oder einen kurzen Film anschauen, indem man einen USB-Stick oder eine SD-Karte in die dafür vorgesehenen Buchsen steckt. Eine Auswahl beliebter Songs für Sechsjährige ist übrigens vorinstalliert.

Apropos: Für den Preis eines echten McLaren 720S Coupés könnte man tatsächlich 700 Kinderversionen kaufen. So gesehen ist der Preis von 356 Euro ein echtes Schnäppchen.