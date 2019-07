Facebook

Der Honda e ist ein Kurventier © HONDA

Es ist ein seltsames Gefühl: Einschlagen, Gas geben, und schon hat man die Wende gemacht. Oder auf der Auto-Slalomstrecke - Marcel Hirscher hätte seine Freude an diesem Maß an Beweglichkeit. Hondas e-Prototype fühlt sich an wie ein Autoscooter, der für Roms Stadtverkehr gemacht wurde. Was nicht verwundert. Die Japaner konzipierten ihr erstes vollelektrisches Auto als pures Stadtauto und haben vermieden, es zu überfrachten.