Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Jeep Renegade als Plug-in-Hybrid © JEEP

Die Kleinsten werden die Größten sein – so auch bei Jeep. Immerhin wird dem Renegade noch vor seinem größeren Bruder Compass die Ehre zu Teil, als erster Vertreter seiner Marke einen Plug-in-Hybrid-Antrieb auszuführen. Dabei erwirtschaften der 1,3 Liter große Turbobenziner und der Elektromotor gemeinschaftlich eine Systemleistung von 240 PS.

Die Batterien werden über eine Steckdose geladen und enthalten genügend Energie, um den kleinen Vierkant bis zu 50 Kilometer weit und bis zu 130 km/h schnell stromern zu lassen.

Modellpflege: Jeep Renegade PHEV Die Kleinsten werden die Größten sein – so auch bei Jeep. JEEP Immerhin wird dem Renegade noch vor seinem größeren Bruder Compass die Ehre zu Teil, als erster Vertreter seiner Marke einen Plug-in-Hybrid-Antrieb auszuführen. JEEP Dabei erwirtschaften der 1,3 Liter große Turbobenziner und der Elektromotor gemeinschaftlich eine Systemleistung von 240 PS. JEEP Die Batterien werden über eine Steckdose geladen und enthalten genügend Energie, um den kleinen Vierkant bis zu 50 Kilometer weit und bis zu 130 km/h schnell stromern zu lassen. JEEP Und falls Puristen sich Sorgen machen: Ihrer Geländegängigkeit tut die Elektrifizierung keinen Abbruch. JEEP Die neue elektrische Allradantriebs-Technologie namens eAWD versorgt die hinteren Räder statt über eine Kardanwelle direkt mit dem in der Hinterachse eingebauten Elektromotor mit Drehmoment. JEEP So können die beiden Achsen getrennt voneinander gesteuert und das Drehmoment effektiver als bei einem mechanischen System geregelt werden. JEEP JEEP JEEP 1/9

Und falls Puristen sich Sorgen machen: Ihrer Geländegängigkeit tut die Elektrifizierung keinen Abbruch: Die neue elektrische Allradantriebs-Technologie namens eAWD versorgt die hinteren Räder statt über eine Kardanwelle direkt mit dem in der Hinterachse eingebauten Elektromotor mit Drehmoment.

So können die beiden Achsen getrennt voneinander gesteuert und das Drehmoment effektiver als bei einem mechanischen System geregelt werden.