Der Mercedes G feiert den 40er. Mit Welt- premiere und dem Testcenter in Feldkirchen bei Graz - für G-Liebhaber aus aller Welt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sondermodell „Stronger than Time“: Im neuen G-Class Experience Center in Feldkirchen bei Graz, in das Kunden aus aller Welt zum Testen kommen © DAIMLER

Wo man beim Mercedes G, der seit 1979 in Graz mehr als 330.000 Mal vom Band gerollt ist, zu erzählen beginnen soll? Schwierig. Unzählige Geschichten (Papa-Mobil für den Papst, Rallye Paris-Dakar, die auf 99 Stück limitierte Landaulet-Version um 750.000 Euro etc.) haben die Gelände-Legende in den letzten vier Jahrzehnten begleitet. Aber wie wär's damit: Der Ur-G, der 240 GD, ein spartanisch ausgestatteter Kraxler, leistete stolze 72 PS.