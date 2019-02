Facebook

Der Honda e Prototype stromt sich in die Herzen © HONDA

Mit dem Showcar Urban EV Concept hat Honda 2017 auf dem Autosalon in Frankfurt für Aufsehen gesorgt. Jetzt bringen die Japaner eine zweite Elektroautostudie nach Genf, die schon einen ziemlich konkreten Ausblick darauf gibt, was 2020 in Österreich beim Händler stehen wird.

Und dieser Ausblick ist überaus erfreulich – vor allem aber endlich einmal freundlich. Mit dem Blick aus den kreisrunden Scheinwerfern in der schwarzen Kühlermaske hat einen Hondas e Prototype gleich um den Finger gewickelt.

Die Steckdose ist mittig auf der Motorhaube platziert, damit man sich links oder rechts an die Ladesäulen stellen kann. Eine LED-Beleuchtung zeigt den Ladestand an. Um die schlichten, aber treffsicheren Linien nicht zu trüben, hat der Kompakte ausfahrbare Türgriffe.

Und auch vom außergewöhnlichen Interieur können wir uns sofort erwärmen: Das breite Armaturenbrett beherbergt nicht weniger als fünf Bildschirme, von denen die äußersten links und rechts die Funktion der Außenspiegel übernehmen.

Richtig gelesen: Auch die Serienversion wird keine Rückspiegel bekommen, was in dieser Klasse eine Premiere ist. Und auch der Beifahrer bekommt einen Schirm direkt vor die Nase gesetzt, mit dem er sich beschäftigen kann. Das Ganze hat etwas von einer Lounge, die Optik ist cool, die Sitze sind bequem wie ein Sofa und trotz der vielen Displays ist der Innenraum nicht überladen. Über Platzmangel kann man sich beim charmanten Viertürer ebenfalls nicht beschweren.

Unter dem sympathischen Äußeren steckt Hondas neue Plattform für Elektroautos, die die Batterien tief im Bauch verstaut, die Hinterräder antreibt und damit ganz nach Fahrspaß klingt. Aber mehr als dass die Leistung (mehr als 100 PS, mehr als 300 Newtonmeter) mehr als ausreichend und die Reichweite nach WLTP bei mindestens 200 Kilometern liegen soll, verraten die Japaner noch nicht. Die Ingenieure lächeln und schweigen.

