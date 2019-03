Showcar in Genf

Erster Blick auf Subarus Crossover-Studie © SUBARU

Seit fünf Jahren stellen die schrulligen Japaner von Subaru auf den Salons ihre Konzeptfahrzeuge unter dem Namen „Viziv Concept“ vor. Das steht für „Vision for Innovation“ und wir hätten uns wirklich gefreut, wenn es mehr vom Mut der Showcars in die Serie geschafft hätte. Vielleicht wird es ja diesmal etwas: Denn in Genf enthüllt Subaru eine Studie, die den Namen Adrenaline trägt und dem ersten Bild nach ein Crossover ist.

Neben der Studie präsentiert der weltgrößte Hersteller von allradgetriebenen Pkw in der Schweiz übrigens auch zwei elektrifizierte Modelle mit neuem e-Boxer-Motor sowie die jüngste Modellpflege des Mittelklassekombis Levorg.