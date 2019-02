Showcar in Genf

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Dee © VOLKSWAGEN

Der Ober-T-Roc scharrt in den Startlöchern: Mit R-Modell präsentiert VW auf dem Autosalon in Genf ein Kraftpaket, das mit bis zu 300 PS klotzen sollen. Derzeit werden die Prototypen in den gerade über die legendäre Nordschleife des Nürburgrings geprügelt, wie ein aktuelles Video zeigt.

Unterstützt wird die Entwicklung des Fahrzeugs zudem durch die Rennfahrerexpertisen von WRX-Weltmeister Petter Solberg sowie Volkswagen-Werksfahrer Benjamin Leuchter. Der GTI im ersten Stock unterstreicht seine sportlichen Eigenschaften mit spezifische Exterieur- und Interieur-Details, wie sie auch die anderen R-Modelle in der Palette allein schon optisch schnell machen.