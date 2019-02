Aston Martins Schwestermarke Lagonda präsentiert in Genf die Studie eines elektrischen SUV.

Der este Eindruck von Lagondas Elektro-SUV © ASTON MARTIN LAGONDA

Bekanntlich arbeitet Aston Martin ja daran, seine Submarke Lagonda zum reinen Elektrohersteller aufzubauen. Und das Showcar, das die Briten diesbezüglich auf dem Autosalon in Genf enthüllen werden, zeigt das erste Modell, das in Produktion gehen wird. Die Rede ist von einem „All-Terrain Concept“, also gehen wir einmal davon aus, dass es ein SUV ist.

Mehr verraten die Briten noch nicht, allerdings wissen wir, dass der Lagonda in Wales gebaut werden wird: Dort ist die Fertigung aller zukünftigen Elektro-Modelle der Schwestermarken angesiedelt. Und die des DBX: Da dürfen wir natürlich spekulieren, ob es nicht auch von Aston Martins SUV eine Stromer-Variante geben könnte.