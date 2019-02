Facebook

Der BMW iNext kämpft sich durch die Kälte © BMW

Im verschlafenen schwedischen Nest Arjeplog ist um diese Jahreszeit die Hölle los. Das Who-is-Who der Autobranche testet in Lappland nämlich ihre kommenden Modell auf deren Wintertauglichkeit. So auch BMW, die mit getarnten Prototypen des Vision iNext einen rollenden Vorgeschmack auf einen Crossover geben, das 2021 auf den Markt kommen soll: Vollelektrisch und in hohem Maß fähig, sich autonom zu bewegen.

Das bedeutet, die Elektroautos treffen am Polarkreis auf ihren natürlichen Fein: die Kälte. Die Erprobungsfahrten führen über verschneite Straßen und auf zugefrorene Seen, wo tiefe Temperaturen und niedrige Fahrbahnreibwerte den Testalltag bestimmen. Die Kälte stellt vor allem den Elektromotor, die Hochvoltbatterie und das Kühlsystem vor Herausforderungen.

Showcar: BMW Vision iNext Mehr als ein Showcar, sondern gleich den ganzen Zukunftsbaukasten der BMW Group haben die Bayern in Form der Studie Vision iNext ausgepackt. BMW Darin sind zum ersten Mal alle strategischen Innovationsfelder gebündelt: autonomes Fahren, Connectivity, Elektrifizierung und Services. BMW Und damit auch Antworten auf die Frage, wie sich der Lebensstil mit neuen Formen der Mobilität wandeln wird. BMW Autonomes Fahren könnte dem Fahrer mehr Zeit schenken. Und die Freiheit zu entscheiden, wie er sie unterwegs nutzen möchte. Deshalb bekommt die Gestaltung des Innenraums einen völlig neuen Stellenwert, dessen Neuerfindung auch der Platzgewinn durch Elektroantrieb möglich macht. BMW Im Showcar besteht er aus einem Materialmix aus Stoff und Holz in warmen Farben. Im Fond möchte man sich auf die petrolfarbige Sitzbank fallen lassen. BMW Intelligente Technologien bleiben im Hintergrund und greifen erst dann ein, wenn es erforderlich oder von den Passagieren gewünscht ist. Displays und Tasten sind kaum noch notwendig. BMW Funktionen können über Oberflächen aus Materialien wie Holz oder Stoff – im konkreten Fall der Rückbank – bedient werden. BMW Das BMW-typische Vieraugengesicht zeigt sich beim Vision iNEXT, dessen Serienversion für 2021 erwartet wird, in einer modernen Interpretation mit sehr schmalen Scheinwerfern, während die Außenspiegel für den Blick nach hinten durch Kameras ersetzt sind. BMW Die Frontscheibe geht nahtlos in ein großes Panoramadach über. BMW Der Diffusor südlich der schmalen Heckleuchten wird durch Leuchtelemente in Szene gesetzt. Irgendetwas muss man an der Stelle ja machen, wo einst der Auspuff war. BMW 1/10

Ein besonderes Augenmerk richten die Testingenieure darüber hinaus auf das Energiemanagement: Sie analysieren, wie sich die extremen Minustemperaturen auf das Aufladen des Energiespeichers, die Abgabe von Strom an den Elektromotor, die Versorgung des Bordnetzes sowie den Betrieb der Heizungs- und Klimatisierungsanlage auswirken.