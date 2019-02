Facebook

Das erste Bild von Mazdas neuem SUV © MAZDA

Inzwischen entfallen die Hälfte aller Verkäufe bei Mazda auf die beiden SUV CX-3 und CX-5. Logisch also, dass die Japaner noch einen dritten Crossover nachschießen. Auf dem Genfer Autosalon im März werden sie das Tuch von einem zusätzlichen Modell ziehen, das auf dem ersten veröffentlichten Bild verdächtig nach einem SUV-Coupé aussieht. Wenn es um den Namen des Neulings geht, würden wir eine bescheidene Summe auf CX-4 verwetten.

In puncto Technik verraten die Japaner da schon mehr: Unter dem feschen Blechkleid werden Motoren zum Einsatz kommen, die mit einem Mild-Hybrid-System zusammenarbeiten. Zudem kommt auch der neue selbstzündende Benzinmotor namens Skyactiv-X zum Zug. Das SUV orientiert sich also an der Palette des neuen Mazda 3.