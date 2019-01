Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der neue Porsche 911 © PORSCHE

Am Ende der Start-Ziel-Gerade des Circuit Ricardo Tormo bei Valencia steigt Walter Röhrl in die Eisen. Hart, herzlich und spät hat der ehemalige Rallyeweltmeister gebremst, der neue 911 Coupé (450 PS) folgt den Kommandos willig, Röhrl hetzt Porsches neues Herzstück durch die Kurvenkombinationen, wo normalerweise die Moto-GP zur Treibjagd bläst. Man bewegt sich in einem extremen Fahrdynamik-Bereich, in dem Beifahrer entweder die Antiperistaltik ihrer Speiseröhre wahrnehmen oder zumindest ein nervöses Beuscherl. Aber man bleibt ziemlich entspannt, bis auf die Fliehkräfte.

Modellvorstellung: Porsche 911 Beim Design – das haben bereits die Bilder der getarnten Prototypen verraten – macht der Porsche 911 nkeine großen Sprünge: wuchtigere Kotflügel, größere Radhäuser, die vorne 20- und hinten 21-Zöller aufnehmen, am auffälligsten ist das durchgehende Leuchtenband am Heck, das die Breite betont und von einem variabel ausfahrbaren Spoiler flankiert wird. Die Türgriffe fahren elektrisch aus, um die glatte Seitenlinie nicht zu stören. PORSCHE Obligatorisch ist wie gesagt die Leistungssteigerung der aufgeladenen Sechszylinder-Boxermotoren, die mit 450 PS in den S-Modellen ordentlich zulangen – das macht ein Plus von 30. Die Kraftübertragung übernimmt ein neu entwickeltes Achtgang-Doppelkupplungsgetriebe. PORSCHE In der Beschleunigung von 0 auf 100 km/h unterbieten die Carreras die Vier-Sekunden-Marke: 3,7 Sekunden benötigt das heckgetriebene Coupé, der 4S mit Allradantrieb ist sogar noch ein Zehntel schneller. Das macht 0,4 Sekunden schnellere Sprints als bisher. Wer sich das „Sport Chrono“-Paket gönnt, spart weitere 0,2 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeiten betragen nun 308 km/h (S) und 306 km/h (4S), während sich der Verbrauch bei 8,9 beziehungsweise 9 Litern auf 100 Kilometer einpendelt. PORSCHE Das Interieur ist porschetypisch technoid und geradlinig. Neben dem mittig positionierten Drehzahlmesser informieren zwei dünne, rahmenlose Freiform-Displays den Fahrer. 10,9 Zoll misst jetzt das Display des Infotainmentsystems, das immer online ist. Darunter befindet sich eine Schaltereinheit mit fünf Tasten für den direkten Zugriff auf wichtige Fahrzeugfunktionen. PORSCHE Und dann steckt ausgerechnet in der ultimativen Fahrmaschine 911 eine noch nie dagewesene Anzahl an Assistenzsystemen: Da wäre zum Beispiel der „Wet Mode“, der Wasser auf der Straße erkennt und den Porsche darauf konditioniert. PORSCHE Der ebenfalls serienmäßige Warn- und Bremsassistent sieht drohende Kollisionen und leitet gegebenenfalls eine Notbremsung ein. Optional sind noch ein Nachtsichtassistent mit Wärmebildkamera, ein Abstandsregeltempostat und eine autonome Nothaltefunktion lieferbar. PORSCHE Und dann sind da noch einige andere Gimmicks: „Road Trip“ unterstützt den Fahrer bei der Planung, Organisation und Navigation von besonderen Touren. Die kuratierten Routen beinhalten exklusive Hotel- und Restaurantvorschläge sowie Sehenswürdigkeiten und Aussichtspunkte entlang der Strecke. PORSCHE Oder: „Porsche 360+“, ein persönlicher Lifestyle-Assistent, der für den Kunden rund um die Uhr zur Verfügung steht und exklusive Erlebnisse ermöglichen sollen. PORSCHE Und: „Porsche Impact“. Dabei handelt es sich um einen Emissions-Kalkulator, über den man seinen CO2-Fußabdruck kompensieren kann. PORSCHE Der 911 Carrera S kostet Österreich ab 145.583 Euro, der 911 Carrera 4S ab 155.179 Euro. Die neuen Modelle sind ab sofort bestellbar. PORSCHE 1/10

Der neue 911er - die achte Generation - pickt unglaublich auf der Straße, ohne brettlhart zu sein. Der Komfort bei dem Tempo, bei den im Grenzbereich gefahrenen Kurven, ist unglaublich. Bei einem Tempo jenseits der 200er-Marke erzählt Röhrl unaufgeregt: „Die Fahrwerks-Philosophie wurde ganz neu aufgesetzt, inspiriert auch vom GT3 RS: Mit härteren Federn, aber weicher gedämpft, dazu konnte man dünnere Stabis durch die breitere Spur verwenden - das Auto stützt sich quasi selber besser ab.“ Das Resultat? „Damit bekommt man den Widerspruch zwischen Komfort und Sportlichkeit besser in den Griff. Auch die noch direktere Lenkung konnte man nur deshalb umsetzen, weil die Abstimmung richtungsstabiler ist und man weniger Rollbewegungen und mehr Stabilität hat.“ Unser Magen sagt: Wohl bekommt's.

Modellvorstellung: Porsche 911 Cabrio Es ist gerade einmal sechs Wochen her, dass Porsche das Tuch vom Coupé der neuen Generation des 911ers gezogen hat – schon setzen die Stuttgarter mit dem Cabrio nach. PORSCHE Es übernimmt weitgehend die Formensprache des geschlossenen Geschwisterchens, nur dass es von einem Stoffverdeck gekrönt ist. PORSCHE Letzteres öffnet und schließt vollautomatisch und so schnell wie noch nie (nämlich in 12 Sekunden) bis zu einer Geschwindigkeit von 50 km/h. PORSCHE In die Stoffmütze ist eine feste Glas-Heckscheibe eingebaut und ein ausfahrbares Windschott nimmt dem Sturm im Nacken die Spitze. PORSCHE Wie auch beim Coupé, legt das Cabrio an Breite und optischen Muskeln zu. Über den großen Rädern mit vorn 20 und hinten 21 Zoll Durchmesser wölben sich breitere Kotflügel. PORSCHE Die hinterradangetriebenen Modelle übernehmen dabei die bisherige Karosserie-Breite der Allradmodelle. Am Heck dominieren der deutlich breitere, variabel ausfahrbare Spoiler und das durchgehende Leuchtenband. PORSCHE Los geht es mit dem Carrera S mit Hinterrad- und dem Carrera 4S mit Allradantrieb: Beide vertrauen auf den 2981 ccm großen, aufgeladenen Sechszylinder-Boxermotor mit 450 PS und 530 Newtonmetern Drehmoment. Die Kraftübertragung übernimmt ein Achtgang-Doppelkupplungsgetriebe. PORSCHE Der Carrera S beschleunigt in 3,9 Sekunden auf Tempo 100 (mit optionalem „Sport Chrono-Paket“: 3,7 s) und wird bis zu 306 km/h schnell. Der Carrera 4S erreicht 304 km/h Spitze und beschleunigt in 3,8 Sekunden auf 100 km/h (3,6 s). PORSCHE Durch die neue Position der Motorlager ist das Cabriolet noch torsionssteifer als der Vorgänger. Erstmals für das 911 Cabriolet im Angebot ist das adaptive Sportfahrwerk, mit dem es zehn Millimeter tiefer liegt. PORSCHE 1/9

Dieser neue 911er ist in seiner Spreizung zwischen Komfort und Rennwagen ein Chamäleon. Röhrls Erklärung in Zahlen gegossen: Die Spur an der Vorderachse ist um 46 mm gewachsen, die S-Modelle stehen vorne auf 20-Zöllern und hinten auf 21-Zöllern. „Durch diese Maßnahmen und durch die elektronischen Helferlein ist dieser 911er einfacher denn je zu fahren.“ Zu einfach? „Schmarren“, sagt Röhrl. „Es ist immer noch Autofahren pur. Elektronik und diverse Maßnahmen helfen nur.“

Das Design hat sich durch die neue Breitenwirkung stärker als erwartet verändert, Hightech schlummert in den Lufteinlässen bis zum variablen Flügel. In den Radkästen lauscht man an Frequenzen, die Regen und Wasser verraten - und stellt das Stabilitätsprogramm automatisch sicherer ein. Interieur? Als Hommage an die alten 911er wurde der Instrumententräger horizontal ausgerichtet, die Mittelkonsole ohne Köpferlorgie konzipiert. Einziges analoges Element: Drehzahlmesser, sonst gibt man sich digital.

Der Motor wurde überarbeitet, 30 PS mehr Power (0 auf 100 km/h in 3,6 Sek.), mehr Drehmoment, effizienter. Das neue Achtgang-PDK: perfekt in den Übergängen und wie es den Fahrmodi Charakter gibt.

Die größte Überraschung? Man hat einen Platz für eine Hybridisierung frei gelassen. Porsche-Entwicklungschef Michael Steiner: „Wir untersuchen intensiv, mit welchem Grad wir die Hybridisierung machen, bis hin zum Plug-in. Wenn es nach mir geht, dann werden wir zur Halbzeit eine Hybridisierung sehen. Im 911er wird diese Technik aber am Perfomancepotenzial gemessen, weniger an der rein elektrischen Reichweite. Der 911er ist und bleibt unser Markenkern, der Orientierungspunkt und der Anker.“