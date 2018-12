Facebook

Der erste offizielle Teaser für den neuen Land Rover Defender © LAND ROVER

Sie haben sich sehr schwer getan. Während bei seinem deutschen Pendant Mercedes G das Konzept der Neuauflage von Anfang an feststand, musste Land Rover für die Ablöse des legendären Defender einen weit längeren Selbstfindungsprozess durchlaufen. Nicht umsonst klafft an seiner Stelle bereits seit 2016 eine Lücke in der Modellpalette. Dem Vernehmen nach sollen die Briten das Projekt Nachfolger mehrfach zurück an den Start geschickt haben. Und auf den neuen Defender angesprochen, spulten sie alle nur den gleichen Satz ab: "Information will be given in due course." Wir werden Sie rechtzeitig informieren.

Aber jetzt dürfte Bewegung in die Sache geraten: Land Rover hat auf Facebook ein Bild eines noch getarnten Prototypen mit dem Titel "Do not unwrap until 2019" - "Nicht vor 2019 auspacken" gepostet.