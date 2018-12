Facebook

Der elektrische Pick-up Rivian R1T © RIVIAN

So manchem ist der Alltag mit einem Elektroauto beim aktuellen Stand der Ladeinfrastruktur schon abenteuerlich genug – aber das US-amerikanische Start-up namens Rivian geht da einen gehörigen Schritt weiter. Während Tesla-Boss Elon Musk den in Pick-ups vernarrten Amerikanern schon seit Jahren ein solches Modell mit Elektroantrieb in Aussicht stellt, haben die Mannen um Gründer und CEO Robert „RJ“ Scaringe jetzt einen ins Rampenlicht gestellt.

Und das sorgt nicht nur mit seiner fulminanten Optik für Furore: Die Elektromotoren leisten 147 kW – und der R1T hat vier davon, was eine maximale Power von 800 PS bedeutet, die ein Allradantrieb auf Räder verteilt. 2,8 Sekunden – mehr Zeit gönnt sich der 5,5 Meter lange Pick-up für den Sprint von 0 auf 100 km/h nicht. Die Reichweite soll in der Top-Version mit 180-kWh-Akku bei mehr als 650 Kilometern liegen. Drei Batteriegrößen sind geplant und auch die kleinste soll noch für mehr als 370 Kilometer gut sein. Die Akkus können mit bis zu 160 kW geladen werden.

Wegen der optischen Ähnlichkeit nennt Rivian das Paket bestehend aus Batterie, Antrieb, Aufhängung, Bremsen und Kühlsystem „Skateboard“-Plattform. Und wer in den Radhäusern uralte Bekannte wie Blattfedern erwartet, wie sie bei US-Pick-ups noch immer nicht aus der Mode sind, der irrt: Doppelquerlenker vorne, Multlink-Aufhängung hinten, adaptive Dämpfer, Wankstabilisierung, Luftfederung – alles da.

Bei aller futuristischer Optik, ist der R1T aber in guter Pick-up-Tradition vor allem eines: praktisch. Da unter der kantigen Haube kein Motor steckt, gibt es dort 330 Liter Stauraum. Von einer Flanke zur anderen reicht ein versperrbares 350-Liter-Staufach, das vor den hinteren Radkästen sitzt und Sperriges wie Snowboards aufnehmen kann.

Das SUV R1S ist auch in der Pipieline Foto © RIVIAN

Die Ladefläche hat drei 110-Volt-Stromquellen und einen Kompressor. Das Ladegut wird von einer Kamera überwacht. Den Spagat zwischen einem modernen, aber doch widerstandsfähigen Interieur haben die Designer mit der Verwendung von Holz in Angriff genommen. Dazwischen prangen zwei riesige Monitore mit 1,6 und 12,3 Zoll Diagonale.

Und wenn man auf der Autoshow in Los Angeles schon einen Stand gemietet hatte, hat Rivian die Gelegenheit genutzt, um auch gleich das zweite Modell vorzustellen. Das SUV R1S mit drei Sitzreihen. Aber zurück zum Pick-up: Ab sofort kann man den R1T bestellen, der Preis liegt bei 61.500 Dollar. Ausgeliefert sollen die ersten Exemplare Ende 2020 werden.