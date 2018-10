Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Studie Smart Forease © DAIMLER

Smart feiert seinen 20. Geburtstag auf dem Pariser Autosalon mit einem Showcar, das frech in die rein elektrische Zukunft der Marke blickt: Seit 2017 ist smart in den USA, Kanada und Norwegen ausschließlich elektrisch unterwegs und wird auch in Europa bis 2020 vollständig auf batterieelektrischen Antrieb setzen. Der Rest der Welt soll kurz darauf folgen.

Und so ist auch der Forease, der technisch auf dem aktuellen elektrischen Cabrio basiert, ein Stromer. Er greift das ursprüngliche Motto von Smart, „Reduce to the max“, mit einem Augenzwinkern wieder auf und kommt ohne Dach und mit einer verkürzten Windschutzscheibe aus.

Showcar: Smart Forease Smart feiert seinen 20. Geburtstag auf dem Pariser Autosalon mit einem Showcar, das frech in die rein elektrische Zukunft der Marke blickt. DAIMLER Seit 2017 ist smart in den USA, Kanada und Norwegen ausschließlich elektrisch unterwegs und wird auch in Europa bis 2020 vollständig auf batterieelektrischen Antrieb setzen. Der Rest der Welt soll kurz darauf folgen. DAIMLER Und so ist auch der Forease, der technisch auf dem aktuellen elektrischen Cabrio basiert, ein Stromer. DAIMLER Er greift das ursprüngliche Motto von Smart, „Reduce to the max“, mit einem Augenzwinkern wieder auf und kommt ohne Dach und mit einer verkürzten Windschutzscheibe aus. DAIMLER Einen eleganten Touch geben die in der Tür nahtlos versenkten Türgriffe. Eine Besonderheit im Cockpit sind die beiden runden Displays anstelle der mittleren Luftdüsen in der Instrumententafel – für genügend Frischluft ist ja ohnehin gesorgt. DAIMLER Die Displays können zum Beispiel die Inhalte einer App anzeigen, mit der man seinen Smart mit Freunden teilen oder seine Funktionen überwachen kann. DAIMLER 1/6

Einen eleganten Touch geben die in der Tür nahtlos versenkten Türgriffe. Eine Besonderheit im Cockpit sind die beiden runden Displays anstelle der mittleren Luftdüsen in der Instrumententafel – für genügend Frischluft ist ja ohnehin gesorgt. Die Displays können zum Beispiel die Inhalte einer App anzeigen, mit der man seinen Smart mit Freunden teilen oder seine Funktionen überwachen kann.