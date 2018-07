Facebook

Sportlicher Auftritt ohne Fettränder: der neue BMW X4 © BMW

Sein Vorgänger hatte nur vier Jahre. Was nicht heißt, dass der erste X4 ein Ladenhüter war. Der Hintergrund ist technischer Art. So fährt die zweite Auflage mit den Plattform-Updates aus dem neuen X3 erneut als Hochsitz-Coupé vor und schielt nach jener Kundschaft, der der X3 vielleicht zu wenig exklusiv oder extravagant ist.

Was sofort auffällt: Der X4, im US-Werk Spartanburg gebaut, kommt deutlich sportlicher daher, die Seitenlinie wirkt mit der hohen Gürtellinie und den kleinen Fensterflächen gestreckter als beim etwas pummelig anmutenden Vorläufer. Am Heck fallen die langen, tief in die Kofferraumklappe hineinragenden Rückleuchten auf.

Modellvorstellung: BMW X4 Die zweite Auflage des BMW X4 ist im Vergleich zu seinem Vorgänger um 81 auf 4752 Millimeter Außenlänge gewachsen. Der Radstand streckt sich um 54 auf 2864 Millimeter und auch in der Breite hat das SUV um 37 auf 1918 Millimeter zugelegt. Im Zentrum der Front steht die dreidimensional gestaltete BMW-Niere, die eine ganze Nummer größer ausfällt. BMW Neue Wege gehen die Bayern beim Heck: Die coupétypische Dachlinie zeichnet am Übergang zur Heckscheibe einen Knick und fällt dort steiler nach hinten ab. Eigenständige Designmerkmale und jeweils spezifische 19 Zoll-Leichtmetallräder gehören zum Ausstattungsumfang der Modellvarianten „xLine“, „M Sport X“ und „M Sport“. Außerdem stehen erstmals Optionen von BMW Individual zur Auswahl. BMW Dem agileren Bruder des X3 haben die Bayern das „M Sportfahrwerk“ und die variable Sportlenkung serienmäßig mit auf den Weg gegeben. Optional werden die „M Sportbremsanlage“ und das adaptive Fahrwerk mit elektronisch geregelten Dämpfern angeboten. Die „M Performance“-Modelle verfügen serienmäßig über 20-Zoll-Leichtmetallräder und ein Sportdifferenzial. BMW Das Cockpit ist, wie man es von BMW kennt, fahrerorientiert aufgebaut. Das Anzeige- und Bediensystem iDrive umfasst ein freistehend angeordnetes Touch-Display, das optional 10,25 Zoll groß ist. BMW Die weiterentwickelte Sprachsteuerung befolgt nun auch frei formulierte Anweisungen. Optional sind außerdem die Gestensteuerung, das multifunktionale Instrumentendisplay und ein Head-up-Display erhältlich. BMW Nettes Detail sind die X-Prägungen auf den Galvanikflächen der Türen. Das erweiterte Programm der Sonderausstattungen umfasst die Drei-Zonen-Klimaautomatik, aktive Sitzbelüftung, Ambiente-Beleuchtung und das „Ambient Air“-Paket, den Display-Schlüssel sowie das großzügig dimensionierte Panorama-Glasdach. BMW Große Ablagen, geräumige Türtaschen und Becherhalter versprechen die Bayern und obendrein drei vollwertige, hintere Sitzplätze mit erweiterter Beinfreiheit. Durch das Umklappen der serienmäßig im Verhältnis 40:20:40 geteilten Fondsitzlehne lässt sich der Stauraum von 525 auf bis zu 1430 Liter erweitern. Mit der optionalen Cargo-Funktion lässt sich die Neigung der Lehnen verstellen. BMW Für den X4 gibt es zum Marktstart im Juli beziehungsweise kurz darauf drei Otto- und vier Dieselmotoren zur Auswahl. An der Spitze des Programms stehen zwei BMW M Performance Modelle: Der Reihensechszylinder-Benziner des M40i erzeugt eine Höchstleistung von 360 PS. Der M40d wird von einem 326 PS starken Reihensechszylinder-Diesel angetrieben. Im 30d mobilisiert ein weiterer Reihensechszylinder-Diesel 265 PS. BMW Außerdem umfasst das Antriebsportfolio zwei Vierzylinder-Diesel mit 231 PS im 25d und mit 190 PS im 20d sowie zwei Vierzylinder-Ottomotoren mit 252 PS im 30i und 184 PS im 20i. Alle Modellvarianten bringen die Kraft ihrer Motoren serienmäßig über eine Achtgang-Automatik mit Schaltwippen am Lenkrad sowie über Allradantrieb auf die Fahrbahn. BMW Nochmals erweitert wurde auch das Angebot der Fahrerassistenzsysteme: Das Sicherheitspaket namens „Driving Assistant Plus“ beinhaltet die neue Generation der aktiven Geschwindigkeitsregelung mit Stop & Go-Funktion, den Lenk- und Spurführungsassistenten, den Spurhalteassistenten mit aktivem Seitenkollisionsschutz sowie die Querverkehrs- und die Kreuzungswarnung. BMW 1/10

In Länge (jetzt 4,75 Meter) und Breite leicht gewachsen, hat der SUV-Hipster 50 Kilogramm abgespeckt und erweist sich als topfitter Kurvengeist. Das straffe M-Fahrwerk geht beim Komfort an die Grenze, die Sportlenkung arbeitet sehr präzise, der Allradantrieb – wie die Achtgangautomatik serienmäßig – ist schön hecklastig ausgelegt.

BMW X4 Marktstart. 14. Juli 2018.

Preise. Von 54.450 Euro bis 82.350 Euro.

Motoren/Modelle. X4 xDrive20i/184 PS, X4 xDrive20d/190 PS, X4 M40D/325 PS, X4 xDrive30i/252 PS, X4 xDrive25d/231 PS. Ab Herbst verfügbar: X4 xDrive 30d/265 PS, X4 M40i/354 PS.

Kraftübertragung. Allrad, 8-Gang Steptronic.

Abmessungen. 4752/ 1918 1620 mm L/B/H, Radstand 2864 mm, Kofferraumvolumen 525 bis 1430 Liter.

Ein Favorit: der M40d mit dem 326 PS starken Sechszylinder-Selbstzünder aus Steyr. 680 Newtonmeter sind eine starke Ansage in Sachen Durchzug.

