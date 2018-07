Facebook

Erste Renderings des neuen VW T-Cross © VOLKSWAGEN

2016 auf dem Genfer Autosalon als Studie präsentiert, nimmt jetzt die Serienversion des VW T-Cross Kurs in Richtung Produktionsanlauf. Sein Motto lautet: „I am more than one thing“, was bedeutet, dass er mehr als in der Kleinwagen-Klasse bieten, aber nicht mehr kosten soll. Die Weltpremiere des neuen T-Cross soll im Herbst erfolgen. Die Zeit bis dahin verkürzt Volkswagen mit einem ersten Blick auf das künftige SUV in der Kleinwagen-Klasse.

T-Cross, T-Roc, Tiguan, Tiguan Allspace und Touareg – das sind fortan die fünf SUV-Formate der Marke in Europa. Doch auch in China und Südamerika wird der neue T-Cross das SUV-Programm bereichern. Der 4107 Millimeter kurze Volkswagen ist kompatibel mit der City, wobei der die technische Basis, der Modulare Querbaukasten (MQB), für ausreichend Platz sorgen soll.

Modellvorstellung: VW T-Roc VW parkt den neuen T-Roc ab November im Segment der kompakten SUV unterhalb des Tiguan ein. In der Front ist er zu erkennen an der breiten Kühlergrilleinheit mit integrierten Doppelscheinwerfern und der ausgelagerten Lichtsignatur. VOLKSWAGEN Die Linienführung wird unterstrichen von einer Chromspange, die sich von den A-Säulen über die komplette seitliche Dachlinie bis in die C-Säule hineinzieht und formal an ein Coupé erinnert. Den Offroad-Look verstärken umlaufende, dunkle Kunststoff-Applikationen. VOLKSWAGEN Der Allrounder ist das erste SUV der Deutschen, das in einer Zweifarb-Lackierung mit optisch abgesetzter Dachpartie (inkl. der A-Säulen und der Außenspiegelgehäuse) bestellbar sein wird. VOLKSWAGEN Neben der adaptiven Fahrwerksregelung und der Progressivlenkung werden auch die elektrische Betätigung der Heckklappe und das schlüssellose Schließ-und Startsystem „Keyless Access" angeboten. VOLKSWAGEN Die Cockpit ist horizontal gegliedert. Optional ersetzen volldigitale Instrumente die klassischen Rundinstrumente, die mit dem jeweiligen Infotainmentsystem im Armaturenbrett in eine von links nach rechts durchlaufende Dekorblende integriert sind. VOLKSWAGEN Je nach Ausstattung ist diese Applikation dunkel gehalten oder in einer Kontrastfarbe lackiert, die wiederum mit dem Trim der Sitze korrespondiert. Die farbigen Applikationen finden sich ausstattungsabhängig zudem in den Türverkleidungen wieder. VOLKSWAGEN Sind alle fünf Plätze besetzt, ergibt sich bei Beladung bis zur Oberkante der Rücksitzlehne ein Kofferraumvolumen von 445 Litern. Die Rücksitzlehne kann im Verhältnis 60/40 geteilt umgeklappt werden, dadurch entsteht ein Ladevolumen von bis zu 1290 Litern. VOLKSWAGEN Wie der größere Tiguan wird auch der T-Roc mit Turbomotoren – drei Benziner und drei Diesel – auf den Markt kommen. Sie gibt es in den drei Leistungsstufen 115, 150 und 190 PS. Die 115-PS-Versionen werden mit Frontantrieb und manuellem Getriebe offeriert. In Verbindung mit den 150-PS-Motoren besteht die Wahl zwischen Frontantrieb, Allradantrieb und Doppelkupplungsgetriebe mit sieben Gängen. Der 150 PS starke Benziner ist mit einem aktiven Zylindermanagement (automatische Abschaltung von zwei Zylindern) ausgestattet. Die zwei 190-PS-Motoren werden serienmäßig mit 7-Gang-DSG und 4Motion ausgeliefert. VOLKSWAGEN Alle Allradversionen bringen serienmäßig „Active Control“ und eine Fahrprofilauswahl mit, die über einen Schalter auf der Mittelkonsole bedient wird. Über ihn aktiviert der Fahrer vier übergeordnete Modi (Straße, Schnee, Offroad, Individual) und verschiedene Popup-Menüs. VOLKSWAGEN Mit der Fahrprofilauswahl lassen sich je nach Serien- und Sonderausstattung individuell die Parameter für das DSG, die Klimaautomatik, die elektromechanische Lenkung, die adaptive Dämpferregelung sowie die automatische Distanzregelung steuern. Dazu stehen die fünf Profile „Comfort", „Normal", „Sport", Eco" und „Individual" zur Verfügung. VOLKSWAGEN Einiges tut sich bei den Assistenzsystemen: Serienmäßig für alle T-Roc sind die Multikollisionsbremse, der aktive Spurhalteassistent und das Umfeldbeobachtungssystem mit Fußgängererkennung und City-Notbremsfunktion an Bord. Optional kann das SUV mit zehn weiteren Assistenzsystemen konfiguriert werden: Dazu zählen etwa die automatische Distanzregelung, Rückfahrkamera, Assistenten fürs Spurwechseln, Ein- und Ausparken oder Staufahrten. VOLKSWAGEN 1/11

Ein Beispiel: Die Rücksitzbank kann längs verstellt werden – für mehr Knie- oder mehr Kofferraum. Dazu kommt ein großes Spektrum an Assistenzsystemen: Serienmäßig an Bord: der „Front Assist“ (Umfeldbeobachtungssystem) und „Lane Assist“ (Spurhalteassistent).