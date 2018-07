Facebook

Das Neue steckt beim Outlander PHEV vor allem unterm Blech © MITSUBISHI

Der Vergleich drängt sich einfach auf: Real Madrid hat drei Mal in Folge die Fußball-Champions-League gewonnen. Mitsubishi war in Europa zuletzt ebenfalls drei Mal die Nummer eins - mit dem meistverkauften Plug-in-Hybrid, dem Outlander PHEV. Was eines beweist: Dafür muss man schon echte Klasse haben.

Um den Führungsanspruch zu untermauern, wird der Outlander „verstärkt“. Dazu gehören auch ein neuer 2,4-Liter-Benzinmotor (135 PS) und ein stärkerer E-Motor im Heck (95 PS). Rein elektrisch kommt man 45 Kilometer weit, der Verbrauch kombiniert wird vom Werk mit 2,0 Litern auf 100 km angegeben. Für mehr Fahrspaß sorgt der „Sport“-Modus, ein „Snow“-Modus hilft im Winter.

Was zum Vorgängermodell wirklich auffällt: Im Innenraum (u. a. feingesteppte Lederpolsterung) hat sich der Wohlfühlfaktor erhöht, der Geräuschpegel wurde gleichzeitig reduziert. Das äußere Erscheinungsbild? Hat zweifelsohne die Gene des Vorgängers.

MITSUBISHI OUTLANDER PHEV Marktstart. Ab Ende September wird der neue Mitsubishi Outlander PHEV beim Händler stehen.

Preis. Steht noch nicht fest, aber es warten bis zu 7000 Euro Förderung.

Antrieb. Der neue 2,4-Liter-Atkinsen-Zyklusmotor

liefert nun 135 PS, der Heck-E-Motor 95 PS. Der E-Motor an der Vorderachse bringt nach wie vor 82 PS. Die Kapazität der Antriebsbatterie ist auf 13,8 kWh angewachsen.