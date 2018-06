Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Marke mit dem Blitz kämpft sich zurück © AP

Der August 2017 hat die Welt von Opel auf den Kopf gestellt. Knapp 90 Jahre im Besitz – die letzten Jahrzehnte aber eher im Würgegriff – von General Motors, wurde der Rüsselsheimer Traditionshersteller an die französische PSA-Gruppe verkauft. Intern muss der Weg zum strukturierten Mehrmarkenmiteinander, in dem jeder Firma spezielle Aufgaben zufallen, eine Herkulesaufgabe gewesen sein. Aber dazu später.

Was sie eint, ist, dass alle Opels, Peugeots, Citroëns und DS sowie die meisten leichten Nutzfahrzeuge auf einer von zwei Plattformen basieren und sich Module für Motoren, Sitze, Rückhaltesysteme, Cockpits und Infotainment-Systeme teilen. Um nicht in die Badge-Engineering-Falle zu tappen, sollen die gemeinsamen Technologien den Entwicklern genügend Freiheiten einräumen, dass sich die Marken voneinander abgrenzen können. So werden die Rüsselsheimer nicht müde zu betonen, dass ihre Autos weiterhin in Deutschland designt und entwickelt werden.

Modellvorstellung: Opel Grandland X Der Grandland X heuert im Herbst als drittes Mitglied der X-Familie von Opel an. Er folgt auf seine Brüder Crossland X und den Bestseller Mokka X, die beide rund 20 Zentimeter kürzer sind. Mit 4477 Millimetern Länge, 1844 Millimetern Breite und einer Höhe von 1636 Millimetern ergeben sich knackigen Proportionen. OPEL An der Front dominieren oberhalb der Schutzelemente der Grill mit dem zentralen Opel-Blitz und Scheinwerfer mit dem LED-Doppelschwingen-Motiv. Muskulös modellierte Radhäuser und die Schutzverkleidung im unteren Karosseriebereich geben dem Grandland X Offroad-Appeal. Eine Extraportion Individualität gibt’s dank der auf Wunsch erhältlichen Zweifarblackierung, bei der das optisch „schwebende“ Dach kontrastierend in Schwarz glänzt. OPEL Instrumententafel und Mittelkonsole inklusive Touchscreen im Innenraum sind klar gegliedert. Für den schnellen und intuitiven Zugriff weist die Mittelkonsole von oben nach unten in drei Reihen angeordnete Kontrollzentren für Infotainment, Klimatisierung und Chassis auf. OPEL Vernetzt ist der Grandland mit der jüngsten Generation von Android Auto und Apple CarPlay kompatiblen IntelliLink-Systemen und dem persönlichen Online- und Service-Assistenten OnStar inklusive WLAN-Hotspot und neuer Dienstleistungen wie der Hotelreservierung und der Parkplatzsuche. Dazu kann außerdem das eigene Smartphone induktiv, sprich kabellos aufgeladen werden. OPEL Der lange Radstand von 2675 Millimetern sorgt dafür, dass der Kompaktklasse-SUV für bis zu fünf Personen überaus geräumig ausfällt. AGR-zertifizierte Ergonomie-Sitze (Aktion Gesunder Rücken e.V.), Lenkradheizung, beheizbare Front- und Fondsitze sorgen für Komfort. Dazu kommt ein Kofferraum, der mit 514 bis maximal 1652 Litern Ladevolumen ausreichend Platz für Gepäck bereithält. Die Heckklappe öffnet elektrisch, ausgelöst per Fußkick. OPEL Für Traktion auf jedem Untergrund sorgt die optional erhältliche elektronische Traktionskontrolle Grip Control. Dabei kann der Fahrer aus fünf Modi wählen. Das System passt dann die Kraftverteilung an die Vorderräder an, lässt gegebenenfalls Schlupf zu, verändert die Schaltpunkte beim Automatikgetriebe sowie die Kennlinie des Gaspedals. Allrad gibt es keinen, schließlich steht der Opel auf der EMP2-Plattform von Peugeot, für die kein 4x4 vorgesehen ist. OPEL Das Portfolio an Assistenz- und Komfort-Features kann sich sehen lassen: Der adaptive Tempomat mit Fußgängererkennung und automatischer Gefahrenbremsung, der Müdigkeitsalarm, der automatische Parkassistent und die 360-Grad-Rundum-Kamera sind nur einige Highlights. OPEL 1/7

Aber natürlich spart die gemeinsame Technik jede Menge Geld: So sollen bei der Entwicklung jedes neuen Modells mindestens 20 Prozent der Kosten gespart werden – beim neuen Corsa, der 2019 als Brüderchen des Peugeot 208 auf der Kleinwagenplattform steht, waren es sogar 50 Prozent. Sie ist auch für vollelektrische Fahrzeuge geeignet, weshalb er 2020 auch als Stromer startet.

Auf der größeren Plattform bauen bereits der Hochdachkombi Combo und der Grandland X, die als erste Gemeinschaftsprojekte den Kern der deutsch-französischen Freundschaft bildeten. Die technische Basis ist auch auf Plug-in-Hybrid-Systeme zugeschnitten, wie es das SUV ab 2019 ausführen wird. Das Ziel: Bereits bis 2020 will Opel vier elektrifizierte Baureihen auf dem Markt haben.

Modellvorstellung: Opel Combo Life Für den Opel Combo ist es bereits die fünfte Generation. Er kommt ausgestattet mit ein- oder zwei Schiebetüren und wahlweise als Kurz- (4,40 Meter) oder Langversion (4,75 Meter) sowie als Fünf- und als Siebensitzer. OPEL Beide Varianten sind 1,80 Meter hoch. Schon die auf fünf Passagiere ausgelegte Standardversion bietet ein Ladevolumen von mindestens 597 Litern, mit langem Radstand sind es dann 850. Bei umgelegten Rücksitzen wächst das Gepäckraumvolumen auf bis zu 2126 bzw. 2693 Liter. Der Beifahrersitz lässt sich umklappen. OPEL In die Heckklappe ist ein Fenster integriert, das sich separat öffnen und hochklappen lässt. Kunden können bei der zweiten Sitzreihe zwischen der im Verhältnis 60:40 umklappbaren Standardbank oder alternativ drei Einzelsitzen wählen, die sich vom Kofferraum aus umlegen lassen. Wer noch mehr Platz braucht: Die Anhängelast liegt bei bis zu 1500 Kilogramm. OPEL Für das optionale Panoramadach lässt sich per Schalter im Kopfbereich ein elektrischer Sonnenschutz aktivieren, der den Innenraum abdunkelt, wenn die Sonne zu stark scheint. Dazu kommt eine 36 Liter fassende Box, die vom Dach hängend oberhalb der Gepäckraumabdeckung fixiert ist und neben den ohnehin zahlreichen Ablagemöglichkeiten zusätzlichen Stauraum schafft. OPEL Welche Motoren im Combo Life genau zum Einsatz kommen, verrät Opel noch nicht. Wohl aber, dass es Benziner und Diesel mit Turboaufladung sein werden, die an Fünf- oder Sechs-Gang-Handschaltgetriebe oder eine Achtstufen-Automatik gekoppelt sein werden. OPEL Oben drein kann man die erweiterte Traktionskontrolle „IntelliGrip“ für den Fronttriebler ankreuzen. Fix ist: An den Start geht der Familienfreund noch in der ersten Jahreshälfte. OPEL Die Mittelkonsole gliedert sich in drei Bereiche: Den oberen Platz nimmt das Infotainment-System samt Monitor ein. Darunter befinden sich die Regler für Heizung und Ventilation. Und nochmals eine Etage tiefer lässt sich eine 0,5-Liter-Flasche abstellen. OPEL Das Head-up-Display projiziert die wichtigsten Informationen in das direkte Sichtfeld des Fahrers. Darüber hinaus bietet der Combo Life mit Apple CarPlay sowie Android Auto kompatible Infotainment-Systeme mit bis zu acht Zoll großem Farb-Touchscreen. OPEL Die Auswahl an Assistenzsystemen ist groß: Der Frontkollisionswarner mit automatischer Gefahrenbremsung und Fußgänger-Erkennung hilft, durch eine autonome Notbremsung schwere Auffahrunfälle zu vermeiden. Die Frontkamera verarbeitet vielfältige Daten und bildet damit die Basis für Systeme wie Verkehrsschild- und Spurhalte-Assistent. OPEL Der adaptive Geschwindigkeitsregler passt auf Wunsch Tempo und Abstand an das vorausfahrende Fahrzeug an. Die Panorama-Rückfahrkamera vergrößert den Sichtwinkel nach hinten auf bis zu 180 Grad. Eine Neuheit ist der Rangierschutz „Flank Guard“. OPEL 1/10

Aktuell hat die Groupe PSA 15 Kompetenzzentren in Rüsselsheim angesiedelt, die für den ganzen Konzern forschen und entwickeln. Sportliche Fahrwerke, Sitze, Handschaltgetriebe (die in Steyr gebaut werden) oder die Anpassung von Fahrzeugen für den US-amerikanischen Markt, auf den sich PSA wieder zurückwagen will.

Die deutschen Ingenieurteams leiten zudem die Entwicklung von leichten Nutzfahrzeugen für das gesamte Unternehmen, wie wir beim neuen Vivaro 2019 sehen werden. Ebenfalls ins Revier der Opelaner fällt die technische Verantwortung für die nächste Generation von elektrifizierbaren Vierzylinder-Benzinern mit 1,6 Litern Hubraum, die ab 2022 im ganzen Konzern unter die Hauben kommen.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.