In wenigen Tagen wird Audi das Tuch vom neuen SUV Q8 ziehen. Hier die ersten Teaser.

Die ersten Teaserbilder des neuen Audi Q8 © AUDI

Um die Zeit bis zur Weltpremiere am 5. Juni zu verkürzen, hat Audi die ersten Teaser des Q8 veröffentlicht. Das neue Topmodell der Q-Familie soll im Herbst 2018 an den Start gehen und die Linienführung eines Coupés und das Raumangebot eines Crossovers unter einen Blechhut bringen. Die Ingolstädter versprechen vier gleichwertige Sitzeplätze im Innenraum des SUV-Coupés, das größer als die Konkurrenz von Mercedes und BMW sein soll. Technisch basiert der Q8 auf dem aktuellen Q7.

Foto © AUDI

Einen Vorgeschmack auf das Format haben die Ingolstädter in einem seriennahen Showcar im vergangenen Jahr gegeben: Mit 5,02 Metern Länge und 2,05 Metern Breite sorgte es für einen eindrucksvollen Auftritt in der Oberklasse. Trotz der coupétypisch abfallenden Dachlinie genießen auch die Fondpassagiere reichlich Kopf- und Schulterfreiheit. In der Höhe misst der Audi Q8 sport concept 1,70 Meter.

Foto © AUDI

Sein Antrieb besteht aus einem 3,0-TFSI-Sechszylinder mit einem Mildhybrid-System und einem elektrisch angetriebenen Turbolader. Dank seiner Gesamtleistung von 476 PS und 700 Newtonmetern Drehmoment sprintet das SUV in nur 4,7 Sekunden von 0 auf 100 km/h und weiter bis zur Höchstgeschwindigkeit von 275 km/h. Für die Langstrecke qualifiziert ihn seine Reichweite von mehr als 1200 Kilometern. Die Kräfte des Antriebs gelangen via Allradantrieb auf die Straße.

Die durch Rekuperation gewonnene Energie lässt sich bei Bedarf für die Leistungssteigerung nutzen. Mit den 20 kW Leistung und dem Drehmoment des Elektromotors von 170 Newtonmetern erstarkt der Antrieb beim Boosten – dem gemeinsamen Betrieb von Verbrennungsmotor und E-Maschine. Aber auch der Verbrauch sinkt um rund einen Liter auf 100 km – das ergibt eine Verbesserung der CO 2 -Emission von rund 25 g/km.