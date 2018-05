Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Porsche GT3 RS ist die finale Ausbaustufe dieser 911-Generation © PORSCHE

Die finale Ausbaustufe der aktuellen 911-Generation zielt mit 520 PS und Rennfahrwerk auf die Rennstrecken. Und hat auch gleich eine Bestmarke eingefahren: Der Porsche GT3 RS schafft die Nordschleife um 24 Sekunden schneller als sein Vorgänger. Das sind Welten.

Und zugleich, wie Kleine-Zeitung-Cheftester Walter Röhrl es ausdrückt, „fällt dir das Gebiss nicht raus, wenn du mit dem GT3 RS auf der Straße fährst, obwohl dieser 911er so nahe an einem Rennauto ist.“

Modellpflege: Porsche GT3 RS Porsche hat zum nahenden Abschied der aktuellen 911-Baureihe noch einmal eine große PS-Partie geschmissen. Und nachdem der GT3 RS ja immer schon für sich in Anspruch genommen hat, speziell für den Einsatz auf der Rennstrecke konzipiert worden zu sein, ist der Sechszylinder-Boxermotor mit vier Litern Hubraum ein wahres Menü an Rennsporttechnik. PORSCHE Das Drehzahlniveau liegt nun bei 9000 Umdrehungen, was nur dank erlesenster Materialien und Fertigungstoleranzen überhaupt möglich ist. PORSCHE Die Ventile zum Beispiel werden über einen mechanischen Ventiltrieb gesteuert, weil die sonst allseits verwendeten Hydrostössel bei dieser Drehzahl schon längst abdanken würden. PORSCHE Das Ergebnis: 20 PS mehr, also 520 insgesamt – stärker war bisher kein 911er mit Saugmotor. PORSCHE Geschaltet wird natürlich weiterhin über ein Doppelkupplungsgetriebe mit Gangwechseln, die so schnell sind wie ein Turboporsche. PORSCHE Die Fahrleistungen sind entsprechend atemberaubend: Nur 3,2 Sekunden nimmt sich der geliftete GT3 RS für den Sprint von Null auf 100 km/h Zeit, und erst bei 312 km/h endet endgültig der Vortrieb. PORSCHE Dazu kommen ein erhöhter Anpressdruck dank der verbesserten Frontschürze, eine neu abgestimmte Allradlenkung für noch agileres Einlenken und ein Fahrwerk, das dank Uniball-Buchsen quasi spielfrei aufgehängt ist, die Lenkbefehle also noch exakter umsetzen kann. PORSCHE Natürlich verlor die Karosserie ein wenig an Gewicht, der Heckspoiler legte ein wenig an Größe zu. PORSCHE Der Radsatz besteht nun aus 20-Zoll-Rädern an der Vorderachse und 21-Zöllern an der Hinterhand – dadurch sollen sowohl die Agilität als auch die Traktion verbessert werden. PORSCHE Zu haben ist der Über-Porsche ab April und zu einem Preis ab 252.720 Euro. PORSCHE 1/10

Der stärkste Saugmotor-911er lebt von der Feinarbeit der Ingenieure: am Fahrwerk (Hubfederraten angehoben, Wankfederraten reduziert, Fahrwerkgelenke durch Kugelgelenke ersetzt, mehr Traktion/Stabilität), am Motor (Luftfilter, Zünd-/Einspritzzeitpunkte, Nockenwellensteuerung), an Luftein-/auslässen etc.

Die ersten Fahreindrücke auf der Rennstrecke? Faszinierend, wie der Motor über 8000 U/min klingt, wie er kreischt, wie er am Gas hängt. Das Doppelkupplungsgetriebe werden Puristen diskutieren, aber es ist schlicht und ergreifend schneller. Die Bremsen greifen brachial ein, die Lenkpräzision ist unfassbar. Die Rückmeldungen des Autos sind direkt und prompt - ohne elektronischen Kokon. Ein purer 911er, 0 auf 100 km/h: 3,2 Sekunden.

Porsche 911 GT3 RS Preis: ab 252.716 Euro.

Motor: Sechszylinder-Sauger, 520 PS bei 8250 U/min; 470 Nm bei 6000 U/min; 7-Gang-Doppelkupplung; 0 auf 100 km/h 3,2 sek.

Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.