Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der DS7 Crossback kommt 2019 als Plug-in-Hybrid © DS AUTOMOBILES

Der PSA-Konzern hat in den letzten Jahren hart daran gearbeitet, seinen französischen Marken einen eigenständigen Stil mit auf den Weg zu geben. Am schwersten hat man es da sicherlich mit der Edel-Tochter DS, die sich mit dem SUV DS7 Crossback gerade einen eigenen Kundenkreis aufzubauen versucht. Jetzt haben die Franzosen einen weiteren Schritt angekündigt, um DS ein eigenes Profil zu geben: Ab 2025 werden alle Modelle von DS Automobiles ausschließlich als elektrifizierte – Hybride oder rein elektrisch angetriebene – Versionen angeboten.

Modellvorstellung: DS 7 Crossback Der DS 7 Crossback trägt die Familien-Frontpartie mit den „DS Wings“ zur Schau. Sein sechseckiger Kühlergrill mit Diamant-Effekt setzt das neu designte DS-Emblem in Szene. DS Zwei Sicken aus Aluminium, die einen Pfeil zwischen der Spitze des Kühlergrills und den zweifarbigen Rückspiegeln bilden, unterstreichen die 4,57 Meter Länge des Crossover, der auf PSAs EMP2-Plattform steht. DS Sobald der Wagen geöffnet wird, erstrahlen die vorderen, wie Edelsteine gefassten LED-Scheinwerfer in Purpur-Rot und drehen sich um 180 Grad. Das Tagfahrlicht sieht aus wie mit Perlen besetzt und die Blinker sind als Lauflicht ausgeführt. DS Am Heck werden die Rückleuchten hervorgehoben, deren Design an Schuppen erinnert. DS So viel zu den Äußerlichkeiten, jetzt zu den inneren Werten des neuen SUV. Im Interieur prangen zwei 12-Zoll-Bildschirme. Der eine macht die Navigation leichter und steuert die Multimedia-Schnittstelle, der andere ist personalisierbar und übernimmt die Funktion eines digitalen Kombiinstruments. DS Holz, Alcantara, genarbtes und Nappa-Leder – die Liste an hochwertigen Materialien, mit denen man den Crossback ausstaffieren kann, ist lang. Ein exklusives Detail sind die Türgriffe, die mit Leder bezogen werden können. DS Der Regler auf dem zentralen Bildschirm ist je nach Ausstattung in Kristallglas eingefasst. Perlenstickerei ziert die Sitze im Bracelet-Finish aus Nappa-Leder, das Armaturenbrett, die Türverkleidungen und die Konsole. Die verchromten Kippschalter der Mittelkonsole sind mit einer speziellen Gravur verziert. DS Für den Crossback hat die französischen Uhrenmanufaktur BRM Chronographes die exklusive Uhr R180 entworfen, die auf dem Armaturenbrett Stellung bezieht. Sobald der Motor startet, dreht sich die bis dahin im Verborgenen schlummernde Uhr um sich selbst und die Schatulle öffnet sich. DS 1/8

Den Anfang macht die Plug-in-Hybrid-Version des DS7 Crossback, die 2019 auf den Markt kommen soll. Das SUV mit dem Beinamen E-Tense 4x4 soll mit 300 PS, 50 Kilometern rein elektrischer Reichweite nach dem neuen, realitätsnäheren Fahrzyklus WLTP und – wie der Name schon verrät – Allradantrieb aufwarten. Auf dem Pariser Autosalon im Herbst wird dann das erste vollelektrische Modell der Marke Premiere feiern.