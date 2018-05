Facebook

Der Opel Corsa GSi © OPEL

Opel trimmt den Corsa auf GSi: Der Dreitürer ist an den großen Lufteinlässen, die den Wabengrill flankieren, der konturierten Motorhaube, ausgestellten Seitenschwellern und Heckspoiler auszumachen. Die Außenspiegel tragen Gehäuse in Carbon-Optik, das Chromendrohr wird von der Heckschürzenlippe in Wagenfarbe umrahmt.

Im Innenraum trifft man auf Recaro-Sitze, Aluminium-Pedale und ein Sportlenkrad, das genauso beledert ist wie der Schaltknauf. Für bestes Fahrverhalten sorgt das aus dem OPC bekannte Sportfahrwerk samt Lenkung und signalroten Bremssätteln, die hinter 18-Zoll-Leichtmetallrädern aufs Zubeißen warten.

Foto © OPEL

Herzstück des Kraftzwergs ist ein 1,4-Liter-Turbobenziner mit 150 PS und 220 Newtonmeter Drehmoment, die von einem Sechsgang-Schaltgetriebe verwaltet werden. Damit saust der GSi in 8,9 Sekunden auf Tempo 100 und schafft einen Topspeed von 207 km/h. Das heißeste Pferd im Corsa-Stall bleibt aber nach wie vor der OPC mit seinen 207 PS.