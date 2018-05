Facebook

Der Volvo XC40 © VOLVO

Wenige Wochen vor dem Marktstart am 2. März kennen wir jetzt die Startaufstellung für den Volvo XC40. Der Einstieg in die Baureihe beginnt ab 31.600 Euro mit dem T3, der als erstes Modell der Marke mit einem Dreizylinder-Turbobenziner vorfährt. Aus 1,5 Litern Hubraum schöpft er 156 PS, die ein Sechsgang-Schaltgetriebe auf die Vorderräder überträgt. Übrigens: Der neue Dreizylinder eignet sich auch für Plug-in-Hybridmodelle, die ebenso wie ein reiner Elektromotor zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Auf Seiten der Benziner schließt der neue Turbomotor T4 mit 190 PS künftig die Lücke zwischen dem T3 und dem bekannten T5 AWD mit 247 PS. Der T4 ist serienmäßig an ein Achtgang-Automatikgetriebe gekoppelt und leitet dabei wahlweise seine Kraft an die Vorder- oder alle vier Räder.

Die Vierzylinder verfügen ebenso über zwei Liter Hubraum wie die beiden Diesel: Neben dem D4 AWD mit 190 PS gibt es künftig auch den 150 PS starken D3. Letzterer Selbstzünder lässt sich sowohl mit Sechsgang-Schaltgetriebe als auch mit Achtgang-Automatik sowie mit Front- und Allradantrieb kombinieren.

Mit der nun komplett erhältlichen Motorenpalette vergrößert Volvo auch die Angebotsvielfalt: Bereits die Einstiegsversion der vier Ausstattungslinien – XC40, Momentum, Rdesign und Inscription – verfügt unter anderem über LED-Scheinwerfer, eine 12,3 Zoll große, hochauflösende digitale Instrumentenanzeige, Lederlenkrad und -schalthebel, Klimaanlage, elektrisch einstell- und beheizbare Außenspiegel sowie das Infotainmentsystem „Sensus Connect“.

Zu den optischen Erkennungszeichen gehören 17-Zoll-Leichtmetallfelgen, Dachreling und der schwarze Kühlergrill im klassischen Wasserfall-Design mit Chromumrandung. Für die Sicherheit sorgen serienmäßig Assistenzsysteme, die Zusammenstöße mit dem Gegenverkehr oder das Abkommen von der Fahrbahn verhindern sollen, Verkehrszeichenerkennung sowie die Notbremsfunktion. Ab der Ausstattungslinie Momentum ebenfalls serienmäßig an Bord ist das Notrufsystem „Volvo On Call“, das über die dazugehörige SmartphoneApp eine Vielzahl nützlicher Online-Funktionen und Informationen bietet.