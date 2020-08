Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Im Hintergrund steht ein sehr kleines Flugzeug: Der Metropolitan sah aus wie ein Straßenkreuzer - nur im Format eines Ruderboots © KK

Und am Ende wollte es wieder keiner gewesen sein: Während die meisten US-Hersteller in den 1950ern (und in Wahrheit bis heute) dem Leitsatz "Bigger is better" folgten, schlug die Nash Motor Company einen anderen Weg ein: Marktstudien ergaben nämlich, dass ein Kleinwagen zum Kampfpreis den amerikanischen Autofahrern als Ersatz für die opulenten Straßenkreuzer durchaus gefallen könnte.