Prägend: Der Chevy Corvair inspirierte mit seiner umlaufenden Gürtellinie NSU Prinz und Fiat 1300 © CHEVROLET

So sehr sie sich am Anfang auch über das kleine Insekt aus Europa amüsierten, so schnell verging den Autobossen in Detroit das Lachen. Denn stückzahlenmäßig krabbelte der VW Käfer in den USA der 1950er stetig nach oben.