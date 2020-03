Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Wie die Feuerwehr: der Renault Fuego, von 1980 bis 1986 auf dem Markt © Renault

In den 1980ern hatte man das so: Am Beginn des Jahrzehnts des nicht immer ganz so guten Geschmacks machte Renault seinem neuen Coupé auf gestraffter Basis des R 18 Feuer unter dem Hintern.