Sagen wir es so: Aus heutiger Sicht wäre der Toyota Corona alleine des Namens wegen kein Erfolg geworden. So aber hielt er sich neun Generationen lang.

Die fünfte Generation des Toyota Corona (1973-1978) © TOYOTA

Wie heißt es so schön: Konkurrenz belebt das Geschäft. Dass man derartige Sprüche in Japan aber etwas ernster als sonst wo auf der Welt nimmt, zeigt sich an jenem Toyota mit dem heutzutage wohl eindringlichsten Namen, den man sich vorstellen kann: Corona.