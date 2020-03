Das Tucker Torpedo ist der blechgewordene Traum eines Technikers, der an der Realität zerschellte.

Der dritte Scheinwerfer fungierte als Kurvenlicht © BARRETT-JACKSON

Nach dem Zweiten Weltkrieg war die US-Autoindustrie in puncto technischen Fortschritts im Kriechgang unterwegs. Aber ein Mann sprühte vor Ideen: Und Preston Tucker wollte sie in seinem eigenen Fahrzeug in die Tat umsetzen, das er nicht umsonst als „Das Auto von morgen“ bewarb.