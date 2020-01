Dem Citroën BX 4TC blieb der Erfolg in der Rallyewelt der Gruppe B verwehrt. Und auf der Straße auch. In Wahrheit überall.

Die Lichtorgel für den Rallyesport hatte der Citroën BX 4TC immer dabei © CITROEN

Brüder und ihre Wettkämpfe - ein ewiges Thema: Ist der eine erfolgreich, muss ihn der andere sofort übertrumpfen. Koste es, was es wolle. So etwas Ähnliches zumindest muss sich Citroën 1985 gedacht haben: Wenn Peugeots 205 auf Anhieb die Rallyewelt der Gruppe B dominiert, kann es ja nicht so schwer sein.