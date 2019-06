Facebook

Der Jeepster war der Offroader für die schönen Dinge des Lebens © KK

"Oh, girl, I'm just a Jeepster for you love“, grämte sich Marc Bolan von T-Rex 1971. Der Glamrocker meinte damit, dass seine Angebetete in einer ganz anderen Liga spielte als er selbst. Und beschrieb damit recht gut die frühe Karriere des Jeepster: Willys-Overland, damals Eigentümer der Marke Jeep, wollte 1948 endlich auch Zivilisten ans Volant ihrer Geländewagen locken, aber mit Heckantrieb in einer Familie von ausgewachsenen Allradlern und einer tragisch-komischen Karosserie verschwand das Modell schon nach zwei Jahren wieder von der Bildfläche.