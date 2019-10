Facebook

Der Citroën Mehari © CITROEN

Wir befinden uns im 20. Jahr des 2CV, als Citroën 1968 für lange Gesichter sorgte: Auf Basis der Ente, über die man einfach eine Kunststoffkarosserie in Wellblechoptik stülpte, präsentierte man feierlich den Méhari. Was im Französischen so viel wie Renndromedar bedeutet. Was heute nur als Golfwagerl durchgehen würde, transportierte damals den Handwerker zur Baustelle, den Surfer samt Brett an den Strand und den Soldaten ins Gelände.