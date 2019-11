Facebook

Schwergewicht in Sachen Charme: der Renault Twingo © RENAULT

Ist das wirklich schon so lange her? Als das Publikum auf dem Pariser Autosalon dem Renault Twingo 1992 zum ersten Mal in die froschartigen Glubschaugen blickte, wurden die Kaufverträge quasi blanko abgeschlossen.