Generationswechsel im Porsche-Piëch-Clan Die neuen Steuermänner der schrecklich netten Autofamilie

Sie sind reich. Sie sind mächtig. Und jetzt fangen sie auch noch an, sich zu mögen. Die Porsches und Piëchs, über Jahrzehnte in Streit und Konflikten verbunden, haben die Gräben geschlossen. Nun scharrt die vierte Generation in den Startlöchern.