Mit der Ente zum Eiffelturm Die Entdeckung der Langsamkeit

Die Ente posiert vor dem Eiffelturm © WERNER STIEBER

"Es ist ja eine lustige Geschichte“, erzählt der Fotograf Werner Stieber schmunzelnd. „Ich lebe in Hitzendorf in der Steiermark und versuche mein Leben nachhaltig zu führen und es langsamer anzugehen.“ Er habe ja schon immer anders getickt. „In meiner Jugend sind alle auf Golf und Manta abgefahren, aber ich habe mir einen Citroën 2 CV gekauft.“ Weil sie als Familienauto aber nicht taugte (zwei Kinder), wurde die Ente verkauft – doch das Auto ließ ihn nie mehr los. „Zum 30. Geburtstag meiner Tochter habe ich durch Zufall so eine Ente gefunden – und ebenso 30 Jahre jung wie sie.“ Stiebers Wunsch: einmal mit der 27-PS-Ente nach Frankreich und Paris, samt Eiffelturm-Foto.