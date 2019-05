Interview mit BMW-Vorstand Oliver Zipse ,,Wir sind einen Schritt weiter''

Facebook

BMW-Vorstand Oliver Zipse © OLIVER WOLF

Der unverzichtbare Diesel war bei BMW ein Dogma - wenn man sich die Rückgänge in Steyr anschaut, muss man aber fragen: Wird aus dem Dogma ein Bumerang?

OLIVER ZIPSE: Im letzten Jahr haben wir in Steyr trotz der Rückgänge immer noch mehr Diesel- als Benzinmotoren produziert. Aus unserer Sicht ist die Talsohle jetzt erreicht. Wir sind auch nach wie vor der Meinung, dass wir die Dieseltechnologie noch viele Jahre brauchen werden. Die Dieselmotoren, die BMW anbietet, haben herausragende CO 2 -Werte und ein moderner Euro-6-Diesel erfüllt die anspruchsvollsten europäischen Grenzwerte. Wir geben also nicht nur eine klare Kaufempfehlung für den Diesel, sondern werden auch weiter daran arbeiten, diesen technologisch weiterzuentwickeln.