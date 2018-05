Facebook

Trucker Arto Simola verdient mit dem Actros namens „Lowrider“ die Brötchen für die Spedition seines Chefs © DAIMLER

Gutes Personal ist ja so schwer zu finden - und noch schwieriger zu halten. Da muss man sich als Unternehmer heutzutage schon etwas einfallen lassen. Das weiß auch der finnische Spediteur Mika Auvinen und tüftelte gemeinsam mit seinem Fahrer Arto Simola, der seit drei Jahren für das auf Silotransporte spezialisierte Familienunternehmen aus Helsinki am Steuer sitzt, an einer Idee.

Das Ergebnis war der Showtruck namens „Lowrider“, ein Mercedes Actros 2663 mit 626 PS - eine violette Personalbindungsmaßnahme bestehend aus einem Sattelzug mit zwei Siloaufliegern.

Mehr als 6000 Arbeitsstunden stecken im Unikat, bei dem die beiden jedes Außenteil am Lastwagen, das sie nur finden konnten, vergolden und verchromen ließen und ein ganzes Team an Airbrushern auf den Lastwagen losgelassen haben. Klassisches Customizing? nur hier im XXL-Format. Die Fahrerkabine ist opulent mit weißem Glatt- und violettem Veloursleder in Rautensteppung ausgeschlagen und von goldenen Bordüren durchwirkt.

Geschäftsführer Mika Auvinen ist für seine Showtruck-Leidenschaft über die Grenzen Finnlands hinaus bekannt. Rund 450.000 Euro Materialkosten steckte er in den Truckertraum. Insgesamt sieben Auszeichnungen konnte der „Lowrider“ bislang in Finnland und Schweden einfahren. Viel wertvoller für Arto Simola ist allerdings, einen der vermutlich außergewöhnlichsten Arbeitsplätze der Welt zu haben: „Wir fahren mit dem Schmuckstück nicht nur von Show zu Show - wir verdienen damit auch unsere Brötchen.“

