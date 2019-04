Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

2014 bis 2018: der Nissan Pulsar © NISSAN

Nach eher stiefmütterlichen Versuchen mit dem Almera und dem Tiida wollte Nissan 2014 mit dem Pulsar in der Kompaktklasse wieder durchstarten. Dabei sind die Japaner auf Nummer sicher gegangen: Beim Design wagten sie keine Experimente und in Sachen Sicherheit trumpfte der Fünftürer auf. Mit einem Radstand von 2,7 Metern bot der Fronttriebler zudem so viel Platz, wie er in höheren Klassen oft nicht geboten wird.

Foto © NISSAN

Im Programm waren zwei Vierzylinder-Turbobenziner (1,2/1,6 Liter) mit 115 bzw. 190 PS. Dazu kam ein 1,5-Liter-Diesel, der 110 PS leistete, wie alle gekoppelt an ein manuelles Sechs-Gang-Getriebe. 2018 wurde die Produktion des Pulsar eingestellt. Ein Nachfolger ist nicht geplant.

Aktuelle Angebote zu diesem Modell auf willhaben.at