Die Polizei hat am Montag 23 E-Autos erhalten, nun soll getestet werden, ob sich E-Mobilität im Polizeidienst bewährt. Probeweise zum Einsatz kommen sollen sie in allen denkbaren Bereichen, vom Streifendienst über die Absicherung von Unfallstellen bis hin zu Verfolgungsfahrten. Speziell auf dem Prüfstand stehen dabei Leistungsfähigkeit, Lademanagement und Sicherheitsfragen, hieß am Montag in Wien.