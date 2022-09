Als "knuffigsten Elektro-Prototypen der Welt", der aussehe wie ein "historischer VW-Bus im Bonsaiformat" - so hat ihn in der deutsche ADAC beschrieben. Nun ist der Elektro-Minibus in Kärnten vorgefahren. Das Autohaus Nissan Kia MG Sintschnig mit Standorten in Klagenfurt und Villach wird die Marke X-Bus exklusiv in Kärnten und Osttirol vertreiben. Martin und Christine Sintschnig haben bereits die ersten Vorbestellungen notiert. Prognostizierte Lieferung: Herbst 2023. Europaweit sind mehrere tausend vorbestellt.