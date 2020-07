Was will er? Was kann er? Was macht er besser? Die Antworten auf die Fragen nach der ersten Ausfahrt mit dem elektrischen ID.3 von VW.

Bitte einsteigen: ID.3 © VW

Was will er? Die e-Mobilität von der Nische in das Volumen bringen, wie es VW-Elektro-Vorstand Thomas Ulbrich ausdrückt. Passend zu diesem Anspruch wurde im Vorfeld das Drehbuch so verfasst: Käfer, Golf, und jetzt ID.3. Also ein Auto, das ein Fahrzeugsegment und Generationen prägen soll. Deshalb wurde im Vorfeld jedes Problem zur Staatsaffäre hochgejazzt, weil der Paradigmen-Wechsel Richtung E-Mobilität Milliarden verschlingt und zum Erfolg verdammt ist. Software, Verzögerungen, Coronakrise – der Start für den ID.3 war alles andere als einfach. Aber jetzt: bitte einsteigen.