Während in der EU im vierten Quartal des Vorjahres ein Plus von 81,3 Prozent registriert wurde, lag der Zuwachs hierzulande nur bei 3,8 Prozent.

© RS-Studios/stock.adobe.com

Zum Jahresende 2019 ist die Zahl der Pkw-Neuzulassungen mit Elektroantrieb in Europa steil nach oben gegangen - allerdings nicht in Österreich. Während in der EU im vierten Quartal des Vorjahres ein Plus von 81,3 Prozent registriert wurde, lag der Zuwachs hierzulande nur bei 3,8 Prozent. Zum Vergleich: In Deutschland betrugt der Zuwachs 97 Prozent, im nicht EU-Land Schweiz 107,3 Prozent.

Auch im Gesamtjahr 2019 hinkt Österreich mit einem Anstieg bei den Elektro-Neuzulassungen (rein elektrisch und Hybrid) mit einem Plus von 26,5 Prozent der EU (53,5 Prozent) deutlich hinterher. Die Schweiz registrierte einen Zuwachs von 84 Prozent, Deutschland von 60,9 Prozent. Für das E-Auto-Vorzeigeland Norwegen, das kein EU-Mitglied ist, vermeldet die Vereinigung der europäischen Autohersteller (ACEA) plus 9,6 Prozent, wobei es gegen Jahresende einen starken Rückgang gab.

Während Europa bei der Elektromobilität Fahrt aufnimmt, bleibt Österreich ein "Dieselland", wie die Autoimporteure gerne betonen. Zum Jahresende legte die Zahl der Selbstzünder sogar um 6,5 Prozent zu. In der Europäischen Union hingegen gab es einen Rückgang um 3,7 Prozent. Übers ganze Jahr gerechnet "nagelte" es in Österreich aber deutlich seltener - von Jänner bis Dezember gingen die Diesel-Neuzulassungen um 9,8 Prozent zurück (EU minus 13,9 Prozent).

Top 10: Elektroautos Platz 10 Von der vollelektrischen Variante des Hyundai Ioniq wurden heuer bisher 361 Stück abgesetzt. Damit stromert der Koreaner auf Platz 10 und fährt ein Minus von 29,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr ein. HYUNDAI Platz 9 Auf Platz 9 arbeitet sich der Audi e-tron, von dem heuer bisher 364 Stück verkauft wurden.

AUDI Platz 8 Platz 8 geht an das Model S von Tesla. 389 Stück verkauft - das ist ein Plus von 36 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. TESLA Platz 7 421 verkaufte Stück bringen dem Kia eNiro den siebten Rang. KIA Platz 6 Der Nissan Leaf bringt es auf 557 Verkäufe und Platz 6. Das macht ein Minus von 43,3 Prozent. NISSAN Platz 5 Mit 805 verkauften Stück parkt der VW e-Golf auf dem fünften Platz. Das ist ein Minus von 56,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. VOLKSWAGEN Platz 4 897 Exemplare von Hyundais Kona Elektro wurden heuer bereits verkauft. Damit liegt das SUV auf Rang 4. HYUNDAI Platz 3 944 Fans hat der Renault Zoe gefunden. Damit holt sich die kleine Französin den dritten Rang und ein Minus von 19,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. RENAULT Platz 2 Nach der Modellpflege ist der BMW i3 wieder topfit und verbucht einen Absatz von 1191 Exemplaren. Das macht Platz 2 und ein Plus von 23,3 Prozent. BMW Platz 1 Teslas lang erwartetes Model 3 hat es schließlich doch in den Verkauf geschafft und bringt es auf 2342 Verkäufe. Das bedeutet mit großem Abstand Platz 1 im Jahr 2019. TESLA 1/10

Bei den Benzinern wurde bei den Neuzulassungen hierzulande ein Rückgang um vier Prozent registriert, in der EU gab es ein Plus von 5,2 Prozent. In Norwegen brachen die Benzinerzulassungen um 31,4 Prozent ein.

Ein Blick auf den Gesamtmarkt offenbart wie gering noch der Anteil an Elektroautos (rein elektrisch und Hybrid) an den Neuzulassungen des Vorjahres war. Rund 465.000 E- und Hybrid-Fahrzeugen standen in der EU knapp neun Millionen Benziner und 4,7 Millionen Dieselfahrzeuge gegenüber.