Minus 46,5 Prozent Tesla-Zulassungen in Kalifornien brechen ein

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Tesla forciert seine Expansion und setzt nun vor allem auf China © APA

Der US-Elektroautopionier Tesla hat bei Neuzulassungen in Kalifornien massive Einbußen einstecken müssen. Der am Mittwoch veröffentlichte Bericht des Marktdaten-Analysten "Dominion Cross-Sell" zeigt, dass die Zulassungen in Kalifornien im abgelaufenen Quartal um 46,5 Prozent auf 13.584 Fahrzeuge gesunken sind.

Der massive Rückgang ist laut dem Bericht auf die ausgelaufene Steuergutschrift für Tesla-Käufer im Jahr 2019 zurückzuführen. Eine bestehende Steuergutschrift von 7.500 US-Dollar (6.731 Euro) für Elektrofahrzeuge läuft nach 15 Monaten aus, sobald ein Autohersteller 200.000 Verkäufe erzielt hat. Tesla erreichte dies im Juli 2018. Der E-Autobauer reagierte nicht sofort auf eine Anfrage zur Stellungnahme.

In China indes treibt der US-Konzern seine Expansion voran und plant nun auch ein Design- und Forschungszentrum in der Volksrepublik. In einer Stellenausschreibung nennt Tesla-Chef Elon Musk als Ziel, die Entwicklung von E-Autos passend für den chinesischen Markt. Teslas erstes Werk außerhalb der USA befindet sich im Osten von Shanghai. Seit diesem Monat werden in China gefertigte Fahrzeuge des Typs Model 3 ausgeliefert.