© manuelhuss/stock.adobe.com

Plötzlich gehören die größten Schlagzeilen nicht mehr dem geilsten V8-Motor, der knackigsten Lenkung oder dem besten Stabilisator. Wenn man mit den führenden Köpfen in der Autobranche redet, dann dreht sich die Zukunft der individuellen Mobilität um Konnektivität, die Infrastruktur für E-Fahrzeuge, Ladestationen und Batterietechnik. Alles ist in Bewegung, Denkbarrieren bröseln. Riesige Gigabatterien sollen das Stromnetz entlasten, wenn die E-Mobilität in den kommenden Jahren in Schwung kommt. Volkswagen will Powerbanks für Elektroautos bauen - ja, so ähnlich wie wir sie für unsere Handys nutzen, nur größer.