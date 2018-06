Facebook

Rimac baut Sportwagen mit Elektro-Antrieb © AP

Die deutsche VW-Tochter Porsche holt sich für den weiteren Ausbau seiner Elektroauto-Pläne die kroatische Technologie- und Sportwagenfirma Rimac ins Boot. Man habe zehn Prozent des Unternehmens übernommen und strebe eine Entwicklungspartnerschaft an, teilte der Autobauer am Mittwoch in Stuttgart mit.

Zum Preis wurden keine Angaben gemacht. Rimac Automobili aus dem Großraum Zagreb entwickelt den Angaben zufolge Antriebe und Batteriesysteme für Elektroautos, produziert aber auch komplette Elektro-Sportwagen und über eine Tochterfirma auch E-Bikes. Porsche will im kommenden Jahr sein erstes rein elektrisches Auto namens Taycan auf den Markt bringen. Weitere Modelle sollen folgen.

Elektroautos: Rimac Concept One Mate Rimac begann 2007 in seiner Garage mit dem Bau seines ersten Elektroautos auf Basis eines alten BMW. Und zwar einen M3 der Baureihe E30. RIMAC Nach Erfolgen bei Autorennen hatte er mit erst 19 Jahren die Idee, sein eigenes E-Auto zu entwickeln und seine Leidenschaften Elektrotechnik und Rennsport zu vereinen. 2009 gründete er dazu eine Firma mit Sitz nahe Zagreb, stellte ein Team von zehn Ingenieuren zusammen und entwickelte sein Traumauto. RIMAC Und das hat es in sich: 1088 PS und 1600 Newtonmeter katapultieren das nur 4,2 Meter lange Hypercar Concept One in 2,6 Sekunden auf 100 km/h. RIMAC Vier Elektromotoren (und genauso viele Getriebe) stecken unter der Karosserie, zwei arbeiten pro Achse, was folgerichtig Allradantrieb ergibt. RIMAC Dennoch – beteuert der Hersteller – soll eine Reichweite von 600 Kilometern möglich sein. RIMAC Etwa vier Monate dauert es, bis ein Concept One für die Auslieferung an den Kunden fertig ist. RIMAC In den Anfängen konnte Rimac keine Teile bei Zulieferern kaufen, da er für den Prototyp nur je ein Stück brauchte. Daher begann er mit seinem Team jedes einzelne Teil selbst zu entwickeln und auch zu bauen. RIMAC Batterie, Motoren, jeder einzelne Knopf – sogar die Leichtmetallfelgen werden bei Rimac etwa aus einem Block Aluminium selbst produziert. RIMAC Derzeit sind 20 Mitarbeiter bei Rimac beschäftigt und Geld verdient die Firma mit Aufträgen aus der Automobilindustrie: „Wir leisten mittlerweile für andere Entwicklungsarbeit“, zeigte sich der Kroate stolz. RIMAC Im Jahr 2015 nahm Rimac mit dem Concept One am legendären Pikes-Peak-Rennen teil. Das Fahrzeug belegte den zweiten Platz über alle Klassen. Fahrer war der mehrfache Pikes-Peak-Gewinner Nobuhiro Tajima. Außerdem ist der Concept One ist das offizielle Nullemissionsfahrzeug des Renndirektors der Formel E. RIMAC 1/10

Spektakulär ist auch die Geschichte von Rimac: Als der junge Konstrukteur Mate Rimac 2011 auf der Frankfurter Automobilausstellung nämlich erstmals einen Prototypen zeigt, hielten ihn vermutlich die meisten für eine Eintagsfliege.

Aber der heute 30-Jährige hat es wirklich gestemmt, den Concept One zur Serienreife zu entwickeln. Und das Erstlingswerk des Kroaten liegt mit 1088 PS so gut im Futter wie zum Beispiel der Bugatti Chiron. Die Leistung liefern allerdings Elektromotoren ab. Vier Stück (und genauso viele Getriebe) stecken unter der Karosserie, zwei arbeiten pro Achse, was folgerichtig Allradantrieb ergibt.