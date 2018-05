Facebook

Was für ein Wurf: von der Playstation direkt auf die Rennstrecke – Audis e-tron Vision Gran Turismo © AUDI

Für Designchef Marc Lichte geht ein Traum in Erfüllung. 1:1-Modelle der zuletzt fast inflationär oft gezeichneten Playstation-Autos mag es zwar in den letzten Jahren einige gegeben haben. „Doch einen voll funktionsfähigen Rennwagen hat daraus bislang noch keiner gemacht“, sagt Lichte.

Der Mann, der dafür verantwortlich zeichnet, ist Martin Mühlmeier. Er baut mit seinem Team sonst Erlkönige und ganz frühe Prototypen auf. Dass er auch den Vision Gran Turismo in nicht einmal zwölf Monaten aus der Virtual Reality in die Wirklichkeit geholt hat, verdankt er dem Teileregal bei Audi. Denn den Antrieb hat er kurzerhand vom echten e-tron übernommen, mit dem Audi zum Jahreswechsel sein erstes Akku-Auto in Serie bringen will. Und das brettharte Fahrwerk sowie die superdirekte Lenkung stammen aus der Rennabteilung. Nur das Chassis und die aus Karbon gebackene Karosserie sind maßgeschneidert für das Einzelstück.

Der Griff ins Regal hat mehrere Vorteile: Zeit und Geld wurden gespart, sodass der Vision Gran Turismo am Ende schneller fertig und billiger zu haben war als jedes konventionelle Showcar. Und das Auto bekam die bestmögliche Performance. Denn der e-tron soll nicht nur rollen, wie so viele andere Studien, sondern er soll rasen. Und zwar vor großem Publikum als Renntaxi in der Formel E.

Vor der Jungfernfahrt beim ePrix in Rom waren wir bereits am Steuer. Ein eher surreales Erlebnis: Denn wenn drei E-Maschinen von jeweils 200 kW auf 1450 Kilo treffen und es um nichts anderes geht als die schnellste Runde auf einer Rennstrecke, dann sprengt das den Erfahrungshorizont.

Und so oft man auch auf einer Playstation Rennstrecken gefahren sein mag, ist die Realität halt doch ein anderes Kaliber. Wenn man sich erst einmal durch die schmale Tür tief nach unten in den Sitz gefädelt hat, einem die Mechaniker mit dem Fünfpunktgurt den letzten Rest Luft aus der Lunge gequetscht haben und ein freundlicher Helfer das Steuerhorn auf die Lenksäule klickt - dann mag das zwar alles aussehen wie bei der Playstation, aber es fühlt sich verdammt echt an - weil es echt ist.

Showcar: Audi e-tron Vision Gran Turismo Ursprünglich exklusiv für virtuelle Rennen in „Gran Turismo“ auf der PlayStation 4 entwickelt, macht Audi den neuen vollelektrischen Rennwagen bei der Formel E zur Realität, in der man zumindest mitfahren kann. AUDI Demnächst ist die Studie „e-tron Vision Gran Turismo“ als Renntaxi in der Formel E im Einsatz, in der Audi ja seit 2017 an den Start geht. AUDI Am Steuer sitzen die ehemalige DTM-Pilotin Rahel Frey aus der Schweiz oder Le-Mans-Sieger Dindo Capello aus Italien. AUDI Und nicht nur die sind von der schnellen Truppe: Das Einzelstück haben die Mitarbeiter im Vorseriencenter in nur elf Monaten nach dem Vorbild des Renners aus der Spielkonsole entwickelt und gefertigt. AUDI „Obwohl man bei dem Entwurf eines virtuellen Autos viel mehr Freiheiten hat und Dinge konzipieren kann, die in der Realität nur schwer umsetzbar sind, wollten wir dennoch kein rein fiktives Konzept auf die Räder stellen. Unser Ziel war ein voll funktionsfähiges Auto“, sagt Audi-Chefdesigner Marc Lichte. AUDI Bewusst hat er auch Designelemente und die Farbgebung des legendären Audi 90 quattro IMSA GTO aufgegriffen, mit dem das Unternehmen 1989 in der nordamerikanischen IMSA-GTO-Rennserie mit Fahrern wie Hans-Joachim Stuck, Walter Röhrl, Hurley Haywood und Scott Goodyear Motorsportfans begeisterte. AUDI Drei je 200 kW starke Elektromotoren treiben die Studie an: Zwei E-Motoren bewegen die Hinterachse, der dritte die Vorderachse. Das ergibt unterm Strich Allradantrieb. AUDI Dabei kommen einzelne Komponenten aus dem zukünftigen Audi e-tron zum Einsatz. Die Systemleistung beträgt 600 kW (815 PS). AUDI Bei einem Leergewicht von 1450 Kilogramm ergibt das ein Leistungsgewicht von 1,78 Kilogramm pro PS bei einer idealen Gewichtsverteilung von 50:50 Prozent zwischen Vorder- und Hinterachse. AUDI Und einen Beschleunigungswert von 0 auf 100 km/h in weniger als 2,5 Sekunden. AUDI 1/10

Entsprechend vorsichtig rollt man aus der Boxengasse auf die Teststrecke und erlaubt seinem rechten Fuß kaum mehr als ein Streicheln. Bis die Versuchung zu groß wird und man den Wagen endlich so benutzen will, wie es gedacht ist.

Die weniger als 2,5 Sekunden von 0 auf 100 auf 100 km/h fühlen sich noch eindrucksvoller an, wenn sich dabei der Magen auf die Größe eines Tennisballes verkrampft. Die auf 225 km/h limitierte Höchstgeschwindigkeit wirkt schneller, wenn eine kurze Gerade dafür ausreicht und am Ende eine schier unbezwingbare 180-Grad-Kehre wartet. Jede Kurve jagt den Puls in die Höhe, weil die Bodenhaftung des Vision Gran Turismo ungeahnte Geschwindigkeiten erlaubt. Dass die 60-kWh-Akkus bei so einer Raserei nicht wie auf der Straße über 500 Kilometer reichen, sondern Projektmanager Mühlmeier schon froh ist, wenn der Vision Gran Turismo mit einer Ladung ein Dutzend Runden schafft, mag zwar auf ein Manko der E-Mobilität hinweisen. Doch noch nie war man dafür so dankbar wie diesmal. Denn viel mehr hält auch der stärkste Magen nicht aus.

Gut, dass sich diese Frage nach der Belastbarkeit des Magens nur selten stellen wird. Denn der e-tron Vision Gran Turismo bleibt ein Einzelstück: Den Wagen kann keiner kaufen und den Platz auf dem Beifahrersitz gibt es nur für ein paar Auserwählte. Aber selbst wenn die Vision Wirklichkeit geworden ist, jagt die elektrische Flunder weiterhin über die Playstation. Nur gut, dass einem in der Virtual Reality so selten schlecht wird.