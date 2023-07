Die Rabatte beim Autokauf kommen zurück

Mit Grafik.. 16,7 Prozent mehr Neuzulassungen am österreichischen Automarkt – eigentlich eine Jubelmeldung. Aber der Markt befindet sich in einer Schockstarre, der Autohandel lebt vom alten Auftragsbestand – und muss in die Rabattschlacht.