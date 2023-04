Der Zug rollt an und wird unter kräftigem Schub rasch schneller. Außergewöhnlich ist daran nichts – und genau das zaubert den Ingenieuren ein Lächeln ins Gesicht. Denn der Zug – er befindet sich auf der 30-Kilometer-Schleife des Siemens-Prüfcenters Wegberg-Wildenrath nahe Düsseldorf – ist weder mit einer Oberleitung verbunden, noch treibt ihn ein Dieselaggregat an. Der Mireo, so heißt der ab 2018 von Siemens Mobility gebaute Regional- und Nahverkehrszug, fährt hier als Wasserstoff- und als Batteriezug im Testbetrieb. Und beweist gerade seine volle Leistungsfähigkeit.