Welche Antriebe werden die Mobilität von morgen bestimmen? Ab 2035 ist das Verbrenner-Aus (mit Ausnahmen bei E-Fuels) beschlossen. Offen bleibt, wie man die CO2-Emissionen bei Bestandsfahrzeugen reduzieren kann – und, ob E-Fuels eine Rolle spielen werden.

Der von Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) initiierte Autogipfel soll die Zukunftsperspektiven dazu erörtern. Experten aus Wissenschaft und Industrie diskutieren heute ab 16.15 Uhr im Kanzleramt. In der Expertenrunde sind u. a. Stefan Schleicher (Uni Graz), Georg Brasseur (TU Graz), Wilfried Sihn (TU Wien), Robert Schlögl (Humbold Stiftung), Werner Kepplinger (Uni Leoben), Berthold Kren (Lafarge), Martijn van Koten (OMV), Klaus von Moltke (BMW) und Dieter Althaus (Magna) dabei.

Umstrittene Themen und Polarisierung

Eines der umstrittenen Themen ist die Finanzierung von Forschung zu E-Fuels. E-Fuels sind klimaneutrale Kraftstoffe, die mit grünem Wasserstoff und CO2 aus der Luft erzeugt werden.

Viele Experten gehen davon aus, dass nur eine Melange unterschiedlicher Antriebsformen unsere CO2-Bilanz verbessern kann. Also ein Mix aus E-Mobilität, E-Fuels und Wasserstoffantrieb. Aber alle haben Stärken und Schwächen, unterschiedliche Einsatzgebiete – und alle brauchen grüne Energie, die noch nicht ausreichend vorhanden ist.

Was zur Polarisierung in der Diskussion führt. Während Nehammer sich gegen das Aus von Verbrennern ausspricht und betont, dass „Forschung und Entwicklung nicht von Denkverboten geprägt sein sollen“, steigen Grüne auf die Bremse. „Die E-Fuel-Träumerei gefährdet die österreichische Automobilindustrie. Diese ist am Weg zur E-Transformation“, so Umweltlandesrat Stefan Kaineder (OÖ).

Arbeitsplatzabbau und neue Arbeitsplätze

Analysen gehen aber vom massiven Arbeitsplatzabbau durch den Umstieg aus. Erst in der Vorwoche war Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) übrigens ebenfalls in Steyr, wo Steyr Automotive gerade der vollelektrischen Volta-Lkw gestartet hat. Bis zu 14.000 Fahrzeuge sollen dort pro Jahr sollen mehr als 700 Arbeitsplätze schaffen.

In zwei Jahren sollen im BMW-Werk in Steyr, das Nehammer besuchte, 600.000 Elektroantriebe pro Jahr produziert werden. Elektromobilität sei

wesentlich bei den Neuwagen der Zukunft, sagte Werksleiter Klaus von

Moltke dem ORF-Radio.

Lahmer Gaul oder die Zukunft?

Der deutsche Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer sieht E-Fuels kritisch. "Wenn man auf Synfuels setzt für Pkws, da setzt man wirklich auf den lahmen Gaul." Das große Geschäft werde die Batterie, Österreich sei besser beraten, dort zu forschen und die Autoindustrie dabei zu unterstützen, so der Autoexperte gegenüber "Ö1".

Sinnvoll ist der Einsatz nur dort, wo es keine Alternativen gibt. Den Großteil des E-Fuels werde man "für Luft- und Schifffahrt" brauchen", erklärte AVL-List-Manager Jürgen Rechberge.