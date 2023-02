"Hören Sie, wie ruhig das Auto läuft?" – Henrik Fisker sitzt hinterm Steuer seines vollelektrischen Autos, das in Graz bei Magna Steyr entwickelt wurde – und jetzt dort gebaut wird. Fisker hat ein zweites Mal eine Automarke in den USA gegründet, das Auto heißt Ocean und soll laut dem Gründer das nachhaltigste Auto der Welt sein. Samt Solardach und Allrad. Fisker blickt in den digitalen Rückspiegel, sieht die Polizei. „Ist die freundlich hier?“, fragt der Däne. Bei seinem ersten Autoprojekt landete er einen Bauchfleck, diesmal soll alles besser laufen. Mit einem revolutionären Vertriebs- und Servicesystem.