Mit dem Jahreswechsel wird der Kauf von Plug-In

Hybrid-Autos nur noch dann mit 2.500 Euro gefördert, wenn der Wagen

mindestens 60 Kilometer rein elektrisch zurücklegen kann. Bisher

reichten 50 Kilometer.

Das hat das Klimaschutzministerium von Ministerin Leonore Gewessler entschieden.

Was sonst noch geplant ist: Für Regionen, die derzeit mit E-Ladestationen unterversorgt sind, ist ab Jänner ein Fördertopf mit zusätzlich 10 Millionen Euro vorgesehen. Bei den aktuellen kosten und der fehlenden Infrastruktur freilich nur ein Tropfen auf dem heißen Stein.

Insgesamt soll die E-Mobilitätsförderung den Staat im Jahr 2023

rund 95 Millionen Euro kosten. Für Betriebe wird es ab dem neuen

Jahr keine Förderung von Elektro-Pkw mehr geben.

Das Ministerium begründet den Schritt mit den mehrfachen steuerlichen

Begünstigungen, von denen die Unternehmen jetzt schon beim Kauf von

E-Autos profitieren können.

Zum Beispiel: Zusätzlich zu den bestehenden Förderungen kann bei der betrieblichen Anschaffung eines E-Autos ab 1. Jänner 2023 ein Investitionsfreibetrag von 15 Prozent der Anschaffungskosten steuerlich geltend gemacht werden.

Bei der Förderung für Betriebe gibt es eine neue

Schwerpunktsetzung. Die Förderung für Elektro-Pkw für Betriebe läuft

aus. Bei der Bewertung des Sachbezuges bei privat genutzten

Firmenfahrzeugen fällt ab 1. Jänner für alle Fahrzeuge, die nicht

mehr als 132 Gramm CO2 pro Kilometer ausstoßen, 1,5 Prozent

Sachbezug an (maximal 720 Euro monatlich). Bei Fahrzeugen, die mehr

CO2 ausstoßen, beträgt die Berechnungsgrundlage für den Sachbezug 2

Prozent (maximal 960 Euro monatlich). Weiterhin sachbezugsbefreit

sind Elektro- und Wasserstofffahrzeuge.

Neben der E-Mobilitätsförderung wolle man 2023 eine separate

Förderschiene für emissionsfreie Nutzfahrzeuge und Infrastruktur

aufbauen. Hierfür stünden 100 Millionen Euro zur Verfügung.

Förderungen für Private

Bei der Förderung von E-Autos und Ladeinfrastruktur von privaten

Haushalten ändert sich nichts. Die Elektro-Pkw werden weiterhin mit

5.000 Euro gefördert. Sogenannte Wallboxen (private Ladestation)

können 600 Euro beantragt werden, bei Gemeinschaftsanlagen sind es

1.800 Euro. Der Kauf von E-Motorrädern wird mit 1.900 Euro

unterstützt. Für betriebliche Ladeinfrastruktur gibt es bis zu

30.000 Euro.

Auch das Laden von Elektroautos wird gefördert: Künftig ist die

Errichtung einer Wallbox beim Arbeitnehmer auf Kosten seines

Arbeitgebers sachbezugsbefreit, ebenso das Laden des Autos, wenn die

Stromkosten vom Arbeitgeber übernommen werden.

Die Anträge können unter www.umweltfoerderung.at gestellt werden.

Weitere Verteuerungen

Für Auto- und Motorradfahrer bringt 2023 vor allem

Verteuerungen. Die mit 1. Oktober 2022 eingeführte CO2-Bepreisung

wird mit 1. Jänner von 30 auf 32,50 Euro pro Tonne CO2 erhöht. Damit

dürfte sich Benzin an den Tankstellen um etwa 0,7 Cent je Liter

verteuern, Diesel um 0,8 Cent pro Liter. Die ÖBB und private Bahnen

bekommen hingegen mehr Geld.

Eigentlich wäre eine Erhöhung der CO2-Steuer um 5 Euro pro Tonne

geplant gewesen, allerdings gibt es einen gesetzlichen Mechanismus,

wonach die Erhöhung halbiert werden kann, wenn die Preise fossiler

Energieträger um mehr als 12,5 Prozent gestiegen sind - das ist

heuer der Fall.

Die einmalig zu bezahlende Normverbrauchsabgabe (NoVA) für den

Kauf von Pkw und leichten Nutzfahrzeugen wird ab 1. Jänner ebenfalls

erhöht, indem die Berechnungswerte für die NoVA angepasst werden.

Mit den neuen Grenzwerten wird die NoVA nach Berechnungen des ARBÖ

für die meisten Autos um rund einen Prozentpunkt steigen. Die

Bandbreite der Erhöhungen beträgt - abhängig vom Preis des Fahrzeugs

und vom CO2-Ausstoß - etwa 200 bis 2.000 Euro.

Neue Grenzwerte und damit eine Steuererhöhung gibt es ab 1.

Jänner auch für die Berechnung der motorbezogenen

Versicherungssteuer für Pkw. Ab 1. Juni 2023 wird die motorbezogene

Versicherungssteuer für Wohnmobile bis 3,5 Tonnen Gesamtgewicht nach

der Motorleistung berechnet, das laut ARBÖ eine deutliche

Steuerreduktion bringen wird.

Strengere Strafen

Ein großes Thema wird die Beschlagnahme und in letzter

Konsequenz die Versteigerung von Autos von extremen Rasern werden.

Lenkern soll bei massiven Geschwindigkeitsübertretungen auch immer

an Ort und Stelle der Führerschein abgenommen werden. Dies soll mit

der 34. Novelle der Straßenverkehrsordnung (StVO) kommen, der

Entwurf ist bis 20. Jänner in Begutachtung. Wann die neue Regelung

in Kraft treten soll, ist noch unklar.

Vorgesehen ist künftig ein dreistufiges System: vorläufige

Beschlagnahme - Beschlagnahme - Verfall. Für extreme

Geschwindigkeitsüberschreitungen (60 bzw. 70 km/h) soll außerdem der

Strafrahmen erhöht werden - hierfür ist künftig eine Geldstrafe von

500 bis 7.500 Euro fällig. Wer trotz vorhandenen Lenkverbots am

Steuer erwischt wird, muss künftig 700 bis 2.200 Euro Strafe zahlen.

Bei Geschwindigkeitsübertretungen von mehr als 40 km/h innerorts

bzw. 50 km/h außerorts erfolgt mit einer Novelle des Führerscheingesetzes (FSG) künftig immer die vorläufige Abnahme des

Führerscheines.